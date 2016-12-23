达喀尔（亚洲新闻） - 在孟加拉的1,500名纺织工人，因为两个星期的罢工而被解雇，他们要求增加工资。 加上约15万同事，他们停止了重要的西方服装品牌的制造。 经过几天的讨论和讨价还价，抗议陷入僵局，90％的工人最终返回工厂。

这次罢工始于12月12日，在首都郊外的艾殊拉(Ashulia)工业带的服装公司云迪服饰(Windy Apparels)有限公司。数千名工人罢工，要求增加最低工资，因为生活成本已经增加。

抗议者抱怨说，目前的工资，大约5,000至6,000塔卡（约80欧元），不足以弥补无情的通货膨胀。因此，他们要求与管理层进行谈判，并调整工资至少高达15,000塔卡（约180欧元）。

尽管对他们的要求被外界广泛了解，但是亚洲新闻媒体报导说，这次罢工有可能削弱整个孟加拉国国国的经济，因为他们为80％服装都是为供应国外市场而生产。

在罢工之后，59家为外国巨头服装的工厂（如Zara，H＆M和Gap）被迫冻结生产。

该国是中国之后第二大包装出口国。该部门受到工人剥削和安全标准低下的巨大问题的困扰。根据最新数据，至少有400万孟加拉国人在相关行业工作。