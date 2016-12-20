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    » 12/27/2016, 14.55

    也门 – 印度

    遭绑架的汤姆神父仍然活着，向教宗求助:"我被遗忘了，我需要照顾"（视频）



    自今年3月4日，这位印度慈幼会士一直被伊斯兰国突击队员挟持。昨天，绑匪发布了一段视频，他呼吁教宗方济各、印度政府和全球天主教徒协助。他说:"我迫切需要医疗护理。”德里保证︰有正期接触地方当局和区域权力。

     

    萨那 (亚洲新闻/通讯社) - 印度慈幼会士汤姆.乌兹纳里尔神父(Tom Uzhunnalil)，经过数月的沉默，昨天在一段视频在互联网上出现。他在今年三月初在也门南部伊斯兰国极端主义突击队绑架。影片被放到Facebook和YouTube。神父交代了他的病情，并呼吁印度政府、教宗方济各和天主教社群，寻求协助。

    汤姆神父说，自从他被绑架，"经过几个月，我的绑架者反复联系印度政府"，在试图达成一项协议"以便释放我。”印度外交部评论该视频时说，它经常与也门地方当局，讨论营救神父的方案。

    德里政府指出，也门的局势困难，当地不停发生流血冲突，根本没有一个"中央机关"可以接触"。外交部发言人维卡(Vikas Swarup) 澄清:”我们正联络该区域一些国家，特别是沙特阿拉伯和地方当局。因此，我们继续努力。"

    汤姆神父自3月4日落在圣战者手中，他们似乎与伊斯兰国有联系。当天，在亚丁，武装分子冲进一个服务病人和老人的院舍，由仁爱修女会开办，在也门南部。在那次攻击，有四位仁爱会修女和12名在场人士遭到屠杀。

    在复活节期间，有谣言在印度流传，声称神父在3月25日耶稣受难节遭绑架者虐待，包括酷刑、谋杀和被钉十字架，为配合纪念基督苦难和死亡。这些谣言从来没有被证实，相反，慈幼会阿拉伯半岛的监牧区否认该些说法，相反，它会令神父的处境更加危险。慈幼会大家庭要求各方为汤姆神父祈祷，尤其是圣周四和复活节的庆祝活动。

    昨天发布的消息之中，汤姆神父的声音微弱说:"如果我是一位欧洲神父，他们会比较重视这件事。但我是印度人，也许我不值得他们花费太多。"他说:”亲爱的教宗方济各，亲爱的圣父，作为一位神父，我哀求你照顾我的生活。我很郁闷。我的健康情况不断恶化。”

    这位慈幼会士脸色苍白、瘦削，似乎在朗读一篇事先准备好的文本。录像的真实性无法独立证实，也不肯定何时拍摄。

    汤姆神父说，他"迫切需要医疗服务"。该视频结尾时，他说，绑匪多次经尝联系印度政府、总统和总理，但是都没用，没有想办法营救他。
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