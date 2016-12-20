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» 12/27/2016, 14.55
也门 – 印度
遭绑架的汤姆神父仍然活着，向教宗求助:"我被遗忘了，我需要照顾"（视频）
自今年3月4日，这位印度慈幼会士一直被伊斯兰国突击队员挟持。昨天，绑匪发布了一段视频，他呼吁教宗方济各、印度政府和全球天主教徒协助。他说:"我迫切需要医疗护理。”德里保证︰有正期接触地方当局和区域权力。
另见
24/04/2013 越南
最高法院无限期推迟审理天主教活跃人士上诉案
四月十八日发表文件宣布这一决定，泛泛指"家庭原因"令部分审判团成员无法出庭。事实是，政府报复日前向欧盟和美国揭露越南侵犯人权罪行。目前尚无正式开庭日期
07/06/2011 中国 - 梵蒂冈
汉口非法主教祝圣无限期推迟
当地神职人员向亚洲新闻通讯社介绍，祝圣仪式“推迟”了。但没有进一步解释，或者透露具体的新日期。教友们深感欣慰、圣座万民福音传播部秘书长曾对非法祝圣表示“担忧”
03/05/2014 乌克兰 - 俄罗斯
乌克兰：遭挟持一周的「欧安组织」人质全获释，健康良好
该批观察家有7名外国人和5名乌克兰人，在乌克兰东部遭亲俄分裂主义民兵挟持一星期。直到今天，他们全部「无条件」获得释放，健康状态良好。莫斯科指责基辅在敖德萨发动暴力事件，导致约40人死亡，「我们对分裂分子不再存有任何影响力。」
30/03/2011 巴基斯坦
沙赫巴兹·巴蒂被挟持政府的极端势力“黑手党”暗杀
前政府少数派宗教事务部部长、旁遮普邦前省长以及所有权力斗争的牺牲品们都是有组织的运动团伙暗杀的。此类暴行所导致的恐慌，使所有人都不再提及取缔渎神法了。但基督信徒应在普世教会的帮助下汲取希望、建设更加美好的未来
24/08/2010 香港－菲律宾
香港哀悼，取消菲律宾旅行团
区旗下半旗致哀，证券交易所亦作一分钟默哀。特首曾荫权批评事件策划不善，中国外长杨洁篪促请要作全面调查。菲律宾总统贝尼尼奥阿基诺承认拯救有问题，并批评媒把绑架事件详细报道。旅游部长声称马尼拉是一个安全的地方。
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Editor's choices
中国 - 梵蒂冈中国天主教徒喜见教廷对中国发表声明: 厘清事实「并不太晚」
有中国信徒认为，教廷的《声明》是一个「分水岭」，梵方对中国事务和宗教自由不再沉默。期望中国政府释出的「积极信号」，首先要尊重「良心自由」和尊重主教、神父和修女的自由选择。一些人呼吁「抵制」中国天主教代表会议。
梵蒂冈 - 中国教廷就中国的天主教代表会议、成都与西昌晋牧礼发表声明
Bernardo Cervellera
梵蒂冈新闻部主任在声明称，教廷明认中国天主教徒的"痛苦"，因为一位非法主教参与了成都和西昌两宗主教祝圣礼。主教们没有义务不参加代表会议，该会议是"与天主教教义不相符"。梵蒂冈希望中国政府释出"积极的信号"。
TOP10
20/12/2016 梵'冈 - 中国
教廷就中国的天主教代表会议、成都与西昌晋牧礼发表声明
Bernardo Cervellera
22/12/2016 ..."
八莫教区主教: 为战争流离失所的克钦人庆祝圣诞节
Jangma Gam
22/12/2016 中国 - 梵'岡
21/12/2016 叙利亚
21/12/2016 中国 - 马达加-加
23/12/2016 中国 - 梵'冈
21/12/2016 梵'冈
21/12/2016 叙利亚
21/12/2016 印度尼西亚
雅加达挫败恐怖袭击,轰毙三名极端分子
Mathias Hariyadi
21/12/2016 巴基-坦
天主教基金会为拉合尔贫困学生送赠圣诞礼物（图）
Shafique Khokhar
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