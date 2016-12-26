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    » 01/02/2017, 14.50

    北韩

    金正恩︰洲际弹道导弹进入最后测试阶段



    在 2016 年，该国进行了超过 20次导弹试射，当中两次带有核弹头。据专家说，在 2017年是"适当时间"完成核武库。

    平壤 (亚洲新闻) - "我们现在最后阶段准备新的洲际弹道导弹测试发射。"北韩最高领袖金正恩今年元旦在北韩国家电视网络发表演辞。他说: "我国正在不断研究和发展先进武器。"

    北韩领导人也推动美国取消对平壤他们"不合时宜的敌对政策"。多年来，北韩一直受到联合国的沉重制裁，因为其核计划和导弹测试违反国际规则。然而，在 2016 年，北韩进行了超过 20 次的导弹试射，当中两次带有核弹头。平壤的举措，旨在把其导弹库小型化和分散设置，以及发展可达数千公里的远程导弹。

    太勇浩（Thae Yong Ho）是在2016年7月逃到南韩的北韩外交官。他相信 2017年是"适当的时间"，北韩启用其核武库。太认为，届时首尔和华盛顿将不能够反对平壤的核野心，因为他们要处理内部的政治困境。

    金正恩在演辞中，指责南韩要对两国之间的紧张关系负责，并指防御性武器的使用是不适当的方式，以防止军事冲突，以及愈合两国政府之间的关系。南韩在与美国合作实施反导弹防御系统。
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