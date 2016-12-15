阿勒颇（亚洲新闻） - 最近几天，大约6,000名战斗人员与他们的家人离开阿勒颇，而仍然有200多万平民留在城市，现在城市由国家控制着。这可以保证所有有心人收到消息，让他们知道炸弹摧毁城市的平民们命运如何。

根据《亚洲新闻》的消息人士说，阿勒颇人民在碎石的街道上唱歌和跳舞，一般来说，尽管受到战争的蹂躏和各地仍然有明显的冲突迹象，但是人们普遍充满欢乐气氛。

然而，阿勒颇最大的胜利不是该城市从圣战分子和叛乱分子中解放出来，这四年未能促进人民的支持，而是他们试图破坏宗教和种族之间的宽容和共存精神但却完全失败了。这是叙利亚、特别是北部大都市特有的因素，是圣战极端主义不能抹去的特质。

事实上，以一个胜利的标志，Aziziya，即是阿勒颇的亚美尼亚基督徒区域，架设了一棵巨大的圣诞树，灯饰照亮街道。此外，昨天晚上，一群由亚美尼亚青年打扮成圣诞老人的乐队在广场上表演，令整个地区的人民都感到高兴。

圣诞树的灯饰被穆斯林和基督徒看到，所有的人都欢喜地，这种典型的圣诞气氛令各人欢乐庆祝节日，这与伊斯兰节假日无关。

大家庆祝的消息，通过视频广播作证，从一个挤满人群的广场，并重新启动在网上。这当然令萨拉菲主义者和圣战组织不满，在过去四年，他们进行了传教改造，试图强加瓦哈比和塔克菲理思想（Takfiri）的伊斯兰教予当地人去接受。伊斯兰的视野，是基于排斥「不信者」和对不信者的公开斗争。

这些极端主义组织试图将人民拖入蒙昧主义的，试图以庆祝人群作为恐怖主义袭击的目标，不过警察挫败了他们。准备爆炸的炸弹被放置在Aziziya广场上，以散播恐惧和不确定性，但也遏制所有国内流离失所者的大规模返回，他们在反叛分子和圣战分子浮现后不久便离开了该市。

大约有100万人最初来自阿勒颇，在政府部队解放后回到了城市，所有人都准备从他们突然被圣战组织打断的地方重夺他们的生命。他们想重建、重新开放企业和工厂，拿回被民兵偷走并偷运到土耳其的设备。在该地区有一种热情和活力的气氛，这些元素是阿勒颇人民的特点。

炸弹和爆炸的消息没有动摇人民，现在他们免疫于「为自由而战争」「技巧」，同时成为「外国势力想要的哈里发政权」的支持者。公民讽刺地看到发生的事情与早前的事情完全相反。一切都从炸弹和恐怖分子袭击开始，随后占领阿勒颇以东的地区和圣战者的到来。现在情况正好相反：首先是圣战者的输出，邻里的东部被释放，现在回到最基本的炸弹和恐怖袭击。

虽然这似乎是矛盾的，但人们认为尝试攻击是一个好兆头；它将是一个完全绝望和迷惑的圣战组织，现在他们无力了，然后被迫懦弱的攻击和不可预测的迹象。这些态度表示作恶者已经没有希望，因为这城市已经重回正常生活和找回希望了。