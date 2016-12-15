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» 12/21/2016, 17.43
叙利亚
阿勒颇人民载歌载舞，庆祝战斗结束
最近几天，6,000名战斗人员与家人逃离阿勒颇。200万平民留在城市，庆祝政府军的胜利。在亚美尼亚人聚居地区的广场，不少人歌舞欢呼。警察拦截和炸毁爆炸装置。圣战者和极端分子寻求报复，但人们似乎并不害怕，想要重新开始生活。
另见
27/07/2013 印度
古吉拉特邦：该邦城市录得12,000名女婴夭折，较男婴多五成
在该邦城市地区，未满一岁夭折的女婴有12,325名，男婴8,076名。在农村地区，男女婴的死亡率差不多。耶稣会人权中心主任说，这是由于父系社会，往往喜欢儿子多于女儿，倾向采用选择性堕胎及杀掉女婴。
30/04/2014 伊拉克
伊拉克：美军撤离后第一次大选，有2,200万選民
全国各国进行了最高级别的安全戒备，以提防伊斯兰武装分子连续攻击。现任总理希望再次连任，取得第三个任期。以逊尼派为主的安巴尔省，不会进行投票。
10/11/2013 菲律宾
台风「海燕」造成1,200人死亡，罹难者可能高达一万人
宗座外方传教会菲律宾国家区会长说，我们要等几天才能掌握全面受灾情况。受影响最严重的地区是中部萨马岛和莱特岛，仍然没有电力和通信。台风幸存者形容风暴像海啸一般厉害。
29/01/2016 17:39:00 梵蒂冈
慈悲圣年：菲基凯拉总主教介绍已经有1,392,000名朝圣者到罗马朝圣
二月十日，慈悲传教士们将接受教宗“派遣”，他们享有赦免只有宗座才能赦免的重罪。二月三日至十一日，圣莱奥波尔多∙曼迪科和圣比约神父的圣髑将在罗马供朝圣者瞻仰
30/05/2015 中国
中国，盗文物者落网，盗窃公元前3,000年考古文物
警方在辽宁省已经寻获1,168件文物，其中包括价值连城的翡翠龙。被捕者被指控盗窃和非法出售古董文物的罪名。四位考古学家和众多商人牵涉其中。逾千名警察密探参与拘捕行动。
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Editor's choices
中国 –梵蒂冈陈枢机：彭定康的巴掌和中国非法祝圣及天主教大会给教宗的巴掌
Card. Joseph Zen Ze-kiun
香港教区退休主教陈日君枢机抱怨圣座对中国成都和西昌发生的非法主教参与主教祝圣仪式保持沉默。还有即将在月底召开的全国天主教代表大会是给教宗的“巴掌”。“东方政策”失败了。“面对坏事……拒绝我们的合作”
中国 - 梵蒂冈天主教代表大会和梵蒂冈的沉默
Bernardo Cervellera
被喻为统治中国天主教“最高机构”的中国天主教代表大会将于十二月二十六日至三十日举行。教宗本笃十六世指其“与天主教教义无法调和”。其职能是：阐明教会是国家（和党）的“财产”、让教友日益分裂。以往实例。二O一O年，许多主教被警方绑架强迫参加大会。官方和地下教会教友呼吁教宗就天主教代表大会和非法主教参加主教祝圣问题表态。全世界天主教徒都应该要求中国政府尊重其公民的尊严与宗教权力
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16/12/2016 梵'冈
16/12/2016 马来西亚
马来西亚的将临期努力为老人和病人服务
George Packiasamy
15/12/2016 梵'冈
15/12/2016 中国 " 美国
16/12/2016 日本 - "罗-
16/12/2016 孟加拉国
米凯莱神父来自孟加拉国的圣诞家书
Michele Brambilla
16/12/2016 梵'冈
16/12/2016 印度尼西亚
穆斯林教长联合会禁止穆斯林扮圣诞老人
Mathias Hariyadi
17/12/2016 【更-版'梵'冈
17/12/2016 吉"吉--坦 - 中国
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