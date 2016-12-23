阿勒颇（亚洲新闻） - 解放后，阿勒颇继续揭示其以前占领者的恶毒嘴脸，他们在四年半以来一直控制着城市，把市民当成人质去控制。

根据官方叙利亚通讯社SANA的报告，当局发现了另一个乱葬岗，位于阿勒颇东部，有被杀的21人尸体。事件归咎于「恐怖组织」，叙利亚媒体用来描述萨拉菲斯基圣战者和反叛分子。

上星期日晚上，SANA提到的法医专家，包括施亚哈祖(Zaher Hajjo)博士，证实「由恐怖主义团体杀害的21名平民受害者尸体，包括5名儿童和5名妇女......被发现于恐怖组织管理的监狱沙卡里(Sukkari)和艾卡拉沙(al-Kalasseh)，他们在非常近的射程对市民执行枪击。

由于叙利亚政府的盟友俄罗斯，与圣战者和反叛集团的盟友兼支持者土耳其达成了意想不到的协议，和平环境又回到了阿勒颇市。

将伊斯兰战士撤离伊德利布省，一个达伊沙(Daesh伊斯兰国家的阿拉伯语首字母缩写)和圣战堡垒的协议，导致大约35,000名武装人员及其家属离开阿勒颇东部，这个约25万人口的地方现在已经不再是被圣战者控制着。

在撤离之前的日子里，联合国收到关于亲政府部队执行私刑，至少82名平民，包括11名妇女和13名儿童遭殃的可靠报告。

此后，俄罗斯外交部星期一宣布「发现了包含数十名被即场处决和遭受野蛮酷刑的叙利亚人的集体坟墓」。

大多数人是被射中头部而死，许多身体「不是完整的」，即残缺不全。国防部发言人伊戈尔·科纳琴科夫在接受俄罗斯传媒访问时说。

莫斯科报纸补充说，这些危害人类罪行，已经被记录下来附有详细证据，应该作为对于欧洲保护者一个教训，对于「在伦敦和巴黎的所谓对手们」。

西方政府必须「意识到他们所保护的人，并承认他们在反叛分子和圣战分子所犯的残酷行为中要负责任。」

位于伦敦的《叙利亚人权观察》在该国有联络网络，证实12月25日在阿勒颇街头发现了尸体，但无法具体说明受害者如何被杀害。

西方国家指责俄罗斯和叙利亚政府在行动中进行空袭，以解放由圣战者和反叛者占领的东部阿勒颇，是犯下「危害人类罪」。

克里姆林宫和叙利亚政府拒绝了指控，并公开表示「在西方国家的支持下，恐怖分子犯下屠杀平民罪行。」