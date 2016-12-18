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» 12/23/2016, 17.08
叙利亚
阿勒颇孩子度过平安的圣诞节，请为叙利亚与世界祈祷（视频）
昨天，叙利亚军队在最后一个叛军组织逃离该地区后已经完全控制了该市。伊巴谦神父(Ibrahim)指出：「所有圣堂和所有清真寺都庆祝恶梦过去，人们欢欣庆祝，这是我们意想不到的佳节礼物。」在圣诞节视频中，来自拉丁礼堂区的孩子们传来了圣诞祝福。
另见
19/09/2016 14:17:00 巴基斯坦
基督徒走访什叶派穆斯林清真寺等宗教场所
基督徒、地方政界人士组成的代表团一起到什叶派穆斯林举行宗教活动的礼堂。目的是“为了向极端主义分子传达鲜明的信息：我们没有分裂”。什叶派穆斯林盛情款待，积极筹备重要的宗教节日
13/07/2016 14:02:00 俄罗斯
莫斯科清真寺教长因邀请人们从事恐怖活动被捕
穆罕默德·维利托夫是莫斯科清真寺教长。所指控他的事件发生在二O一三年，他本人也部分认罪
05/07/2016 10:27:00 沙特阿拉伯
自杀人弹在麦地那清真寺引爆四名保安遇难
短短几个小时内，沙特先后发生三起恐怖袭击。目前尚无人宣称对此负责，但怀疑伊斯兰国。什叶派黎巴嫩真主党严正谴责。世界穆斯林对伊斯兰教第二大圣地遭袭“深感强烈震惊”
04/05/2016 18:23:00 叙利亚
阿勒颇本堂司铎：炸弹轰炸医院、学校和清真寺。世界为和平奉献弥撒圣祭
阿勒颇天主教会团体领导人呼吁：主日全世界举行弥撒圣祭和祈祷，结束阿勒颇暴力。昨天，一家政府控制区医院遭轰炸，17名儿童丧生。一所大学被击中，目前，学生们躲在地下。拉丁礼堂区负责人易卜拉欣·阿尔萨巴格神父指出局势严峻，需要怜悯和慈悲
14/04/2016 13:35:00 泰国
主教参加清真寺落成典礼：对话不是表演
泰国主教团副秘书长维萨努·萨尼·阿南蒙席出席了曼谷伊斯兰中心落成仪式。最后，与伊斯兰领导人举行论坛、参加和平示威：“不同不应成为导致冲突的原因”
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Editor's choices
中国 - 梵蒂冈中国天主教徒喜见教廷对中国发表声明: 厘清事实「并不太晚」
有中国信徒认为，教廷的《声明》是一个「分水岭」，梵方对中国事务和宗教自由不再沉默。期望中国政府释出的「积极信号」，首先要尊重「良心自由」和尊重主教、神父和修女的自由选择。一些人呼吁「抵制」中国天主教代表会议。
梵蒂冈 - 中国教廷就中国的天主教代表会议、成都与西昌晋牧礼发表声明
Bernardo Cervellera
梵蒂冈新闻部主任在声明称，教廷明认中国天主教徒的"痛苦"，因为一位非法主教参与了成都和西昌两宗主教祝圣礼。主教们没有义务不参加代表会议，该会议是"与天主教教义不相符"。梵蒂冈希望中国政府释出"积极的信号"。
TOP10
18/12/2016 梵'冈
20/12/2016 梵'冈 - 中国
教廷就中国的天主教代表会议、成都与西昌晋牧礼发表声明
Bernardo Cervellera
19/12/2016 中国 - 挪威
19/12/2016 黎巴嫩
19/12/2016 香港 " 梵'冈
教会举行音乐会庆祝教宗方济各八十寿辰
Lucia Leung
19/12/2016 马来西亚
19/12/2016 巴基-坦
拉合尔方济会士庆祝穆罕默德的生日（视频）
Kamran Chaudhry
19/12/2016 叙利亚
20/12/2016 梵'冈 - 德国 - "罗-【更-版'
20/12/2016 "合国 - 叙利亚
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