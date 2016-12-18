阿勒颇（亚洲新闻） - 一旦我们收到消息，「阿勒颇所有圣堂和清真寺都在庆祝，至今仍然有人长时间鸣钟敲铃以示喜悦，这真的是恶梦过去了。」44岁的伊巴谦.艾沙巴治神父(Ibrahim Alsabagh)说。

这位方济会士，是阿勒颇的拉丁堂区主任司铎和保护者，对《亚洲新闻》谈到阿勒颇投降的武装民兵。

他解释说:「经过长时间的谈判，武装组织交出武器，离开城市的东部，现在军队认为城市安全。」。

伊巴谦神父说，在「和平君王诞生前」的两天，阿勒颇战争的结束，是对全体人民最好的礼物。

他说：「每个人都在庆祝，这是我们可以想象的最好的礼物。只有天主才能使它发生。我们请求祂赐予这件礼物，祂听到我们的声音... Magnificat anima mea (我的灵魂颂扬上主)！」

昨天，叙利亚军队完全控制了该国北部最大的城市阿勒颇，它曾是该国的经济和商业中心。

最后一个叛军成员组织，埋在一个保卫地区内，选择放下他们的武器和逃离该地区。

叙利亚军方发表声明，宣布「安全部队已经返回阿勒颇」，并对「反政府武装分子」和「圣战者」进行了「致命打击」。

国际红十字会发言人说:「所有希望撤离的平民、伤者和战士都安全了。」

自2012年夏季以来，叙利亚第二大城市分为两方：政府控制的西部，有约120万人口；和叛军控制的东部地区，那里的25万居民被包围了多个月。

夺回阿勒颇的战役，是叙利亚总统巴沙尔·阿萨德(Bashar al-Assad)自2011年3月爆发战争以来最重大的胜利。

血腥冲突夺走了数以万计人民的性命，包括平民，使数百万人流离失所，引发了最近历史上最严重的人道主义危机之一。

伊巴谦神父说，战斗结束，是「儿童祈求和平的成果。我们经历了五个圣诞节与阿勒颇的痛苦。」他说：「现在，盼望和平君王给阿勒颇、叙利亚和全世界带来和平与新的生活。祝大家圣诞快乐!」

在圣诞节，阿勒颇的拉丁礼堂区，神父和一些孩子制作了一个视频，有意大利语、英语、法语和阿拉伯语。

一个名叫姬丝堤(Christie)的女孩用英语说：「我祈祷战争停止，我的朋友回来，和平仍留在我们的家庭和心中。」一个男孩用法语感谢所有帮助在战争受害的阿勒颇家庭，为他们的「慷慨」行为，因为现在「我们要度过美好的假期，是多年第一次以来没有枪炮声音的圣诞节。」