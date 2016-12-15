阿勒颇（亚洲新闻/通讯社） - 由于逃离的阿勒颇平民遭到枪击，以及政府军和反叛者指责另一方违反停战，近几天疏散工作几次中断，现阿勒颇东部的疏散恢复。在过去的几个小时内，几辆救护车和公共汽车通往叛乱控制地区，以便利平民撤离。

昨天晚上，至少有350人逃离反对派控制的地区，朝着国家军队领土前进。 在等待撤离的人中还有病患和受伤的儿童。

早些时候，由于阿勒颇被迫开火，一些车辆前往伊德利布附近的两个村庄赴阿（Fuaa）和卡夫亚（Kafrya），让平民撤离被叛军包围的领地，有效地阻止了行动。 当地消息人士说，袭击事件是由努斯拉阵线（Jabhat Fatah al-Sham）反叛团体（叙利亚前基地组织）进行的，虽然没有证据支持这些指控。

即使在今天，成千上万的人都在等待离开阿勒颇东部地区，那里成了废墟。 交战双方之间的暴力行为使数以千计的平民在各种收集中心中徒劳无望地撤离，没有食物或照顾。东部地区的轰炸也摧毁了医院或有医疗设施的地区。

在不到一个月的时间里，在俄罗斯空袭，伊朗什叶派和黎巴嫩真主党支持下，政府军进攻，歼灭了残留的叛军。几乎将整个城市归还给大马士革控制。

昨天，联合国安全理事会就一项关于叙利亚的决议草案达成了协议。 该文件要求秘书长“采取紧急措施，与有关各方订立协调安排，以便联合国和其他有关机构监测阿勒颇市东部地区平民的福利”。 除此之外，还有邀请以直接或中立的态度充分监测“从阿勒颇撤离”的行动。

该文本是用俄文对法语草案的修订版，于今天上午9时在纽约联合国投票。 之前，莫斯科威胁否决起初的草案，要求派遣联合国观察员来监测撤离行动，而坚持事先得到叙利亚政府的批准。

在新案文中，它规定“与有关各方协调”，以某种方式提供政府在大马士革的参与。