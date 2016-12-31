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    » 01/07/2017, 17.04

    阿拉伯联合酋长国

    阿联酋: 禁止出售或拥有老虎狮子作为宠物



    违法者可被判监六个月和罚款14万美元。拥有大型猫科动物，是身份象征，在家里、汽车和街道炫耀一番。新的法律还包括狗的主人︰需要登记、使用皮带和强制性的疫苗接种。

    阿布扎比 (亚洲新闻/通讯社) -在阿拉伯联合酋长国（阿联酋），现已禁止私人拥有野生动物，如老虎、狮子和猎豹，这是经过多年争论和辩证。在该国及其他中东地带盛产石油国家，已经成为普遍趋势，富裕家庭饲养大型的和非常危险的猫科动物标作为宠物。

    这些动物长期象征地位，向人炫耀不仅在家居环境，甚至在公园、在船上，甚至在汽车内（图）。

    同时，时有照片显示富有的阿拉伯人，在他们的社交媒体照片中，身旁有大型猫科动物，无惧安全威胁。不过，照片也显示动物需要其他自然栖息地。

    在去年10月，网络上传一视频，显示一些白色孟加拉国国老虎，在迪拜海滩畅泳。

    然而，从今天起，动物的主人有可能面临高额罚款，或者监狱刑期。

    阿联酋当局此举不是出于保护大型猫科动物，而是试图遏制该些动物造成危险，已经多次被发现大型动物在该国街道上自由行走。据从《海湾新闻》网站报导，法律禁止出售和拥有「所有种类的野生动物和家养的，但这仍然是一种危险。

    将来，这些动物只能安置在动物园、野生动物园、马戏团、研究中心或养护和野生物种研究。任何人被发现在公共场合带同大型猫科动物或其他外来的动物，将会被惩罚，坐牢6个月和罚款50万迪拉姆（约14万美元）。如果证明动物用来「恫吓」人民，可以被罚款达70万迪拉姆。

    新法例还涉及到更多传统的家庭动物，包括狗的主人，也需要申请并取得许可证，倘若牠们在公共场所行走，需要把狗链拴好，以及注射最危险疾病的疫苗。

    同样，违规的动物主人被罚款达10万迪拉姆。爱狗人士从现在直到6月中旬，必须获得许可证以便进行注射。
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