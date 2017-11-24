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    • » 11/30/2017, 22.59

    也门 - 沙特阿拉伯

    随着也门的水情况变得危急，红十字会购买燃油泵水



    红十字国际委员会购买了七十五万公升柴油来运行水泵。从长远来看，这个决定是“特殊与不可持续的”去解决紧急情况。呼吁利雅得解除阻止援助进入该国的封锁，它需要进口百分之九十的货物。

    萨那（亚洲新闻/通讯社） - 红十字国际委员会正在购买七十五万公升柴油，为也门有需要的一百万人们提供清洁的水。

    在过去的一个月中，由于沙特阿拉伯的封锁，也门这个阿拉伯国家的九个城市已经没有饮用水，这封锁使得抽水和卫生设施没有燃料。

    红十字国际委员会采购燃料将允许供水系统在两个城市胡达达(Hudaydah)和塔伊兹(Taiz)，能够运作一个月。但是该机构形容此举为"特殊与不可持续的"。

    剩下的燃油存货，一些只能在黑市上销售，他们令价格飙升而使当地水务局无力支付。

    数天前，自从本月初沙特封锁以来的第一次，联合国的一艘船被允许运送食品和基本生活必需品，运往在一个饱受战火蹂躏的国家中的胡塞族控制地区。

    在二零一五年一月也门爆发了内战，除去了大部分前总统哈迪(Hadi)的逊尼派政府，他们受到利雅得支持的，反对什叶派胡塞造反者，这些造反者与德黑兰和真主党靠近。

    同年三月，一个沙特领导的联盟开始对造反者进行空袭，联合国指责此举造成平民伤亡，当中包括儿童。

    根据联合国人士透露，目前战争中已有约九千人死亡，百分之六十是平民，有四万五千人受伤。在二千八百万人口中，高达二千万人需要人道主义援助。

    宗座代牧向《亚洲新闻》指出，该国正在走向一场巨大的灾难。红十字国际委员会和其他人道主义组织也提出了这个警报，强调只有他们是不足够满足人口的需求。

    这使得利雅得及其盟友有更多的呼吁，去允许立即进入的粮食和燃料。该国进口了超过百分之九十的需要物资，并且在一段长时期间处于食品紧急状态。

    根据红十字会说，目前有超过二百五十万人没有饮用水；因此特别决定购买燃料为城市胡达达以及塔伊兹，应付一个绝望的情况。不过，未经处理的污水经常淹没街道。与此同时，人道主义机构希望恢复燃料进口。
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