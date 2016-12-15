雅加达（亚洲新闻） - 印度尼西亚警察杀害了三名恐怖分子，他们预备对雅加达发起攻击。另外一个人被捕。根据安全机构称，这个计划涉及刺杀一名警察，当人群挤在一起围观的时候，发起自杀式炸弹爆炸袭击。

恐怖分子的目标是确保首都圣诞节庆祝活动安全的警察。

警方突袭了位于南唐格朗（雅加达西南部万丹省）住宅区普利瑟朋二区的一所房子。恐怖分子通过向警察开火和投掷爆炸物来抵制逮捕。

警局督察长伊利阿万（M. Iriawan）表示，当局搜查了房子并收集了大量证据，包括雷管、枪支和装有其他爆炸物的背包。被杀害的三名恐怖分子扮演的角色尚未得到证实，但据调查人员称，他们与梭罗（中爪哇省）的一个独裁恐怖团伙有关，该恐怖团伙也计划对总统府进行攻击，并在几周前受到挫败。

像每年一样，在圣诞节期间，印度尼西亚警方都会加强安全措施。甚至印度尼西亚国家警察反恐怖主义小组特警队也参与了恐怖主义预防行动。几天前，小组又逮捕了另外10名独裁恐怖团伙的成员。根据警察表示，这个团伙由巴赫伦·纳伊姆建立，是一月份攻击雅加达的首要嫌疑人，他现在与伊斯兰国一起攻打叙利亚。