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» 12/21/2016, 15.31
印度尼西亚
Mathias Hariyadi
雅加达挫败恐怖袭击,轰毙三名极端分子
恐怖分子计划将瞄头对准意在确保圣诞节庆祝活动安全的保安机构人员。警察突袭雅加达南部的一个社区，并射击抗拒逮捕的嫌疑犯。四名中的一人被捕。他们都是梭罗独裁恐怖团伙的成员。
另见
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Editor's choices
中国 –梵蒂冈陈枢机：彭定康的巴掌和中国非法祝圣及天主教大会给教宗的巴掌
Card. Joseph Zen Ze-kiun
香港教区退休主教陈日君枢机抱怨圣座对中国成都和西昌发生的非法主教参与主教祝圣仪式保持沉默。还有即将在月底召开的全国天主教代表大会是给教宗的“巴掌”。“东方政策”失败了。“面对坏事……拒绝我们的合作”
中国 - 梵蒂冈天主教代表大会和梵蒂冈的沉默
Bernardo Cervellera
被喻为统治中国天主教“最高机构”的中国天主教代表大会将于十二月二十六日至三十日举行。教宗本笃十六世指其“与天主教教义无法调和”。其职能是：阐明教会是国家（和党）的“财产”、让教友日益分裂。以往实例。二O一O年，许多主教被警方绑架强迫参加大会。官方和地下教会教友呼吁教宗就天主教代表大会和非法主教参加主教祝圣问题表态。全世界天主教徒都应该要求中国政府尊重其公民的尊严与宗教权力
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