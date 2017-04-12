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» 12/04/2017, 13.45
南韩 - 美国
首尔举行联合空战演习。平壤：濒临核战争的挑衅
演习时间很长，共有230架战斗机和1,200名士兵参与其中。美国军方采取了不寻常的举动，公布了战斗机名单和在演习中任用的士兵人数。北韩则承诺会对南韩带来自我毁灭的「更大更可怕的报复」。
另见
10/04/2014 中国 - 以色列
河南开封犹太人200年来将会首次庆祝逾越节
在中国开封的犹太人，历史可以追溯到公元十世纪。在1810年，当地的最后一位辣比去世，自此，该团体一直不清楚他们祖先的信仰根源。近年，这些历史空隙逐渐缩小。目前，当地一青年在以色列留学后准备回国当辣比。
02/04/2011 中国
中国逮捕200多人以平息「茉莉花革命」
人权组织同意：该国已制定了自1998年以来最严重的打击行动。数十名被逮捕或失踪的民主党人。暗指茉莉花革命，寻求正义或捍卫个人自由。
04/08/2015 巴基斯坦
巴基斯坦再有一宗绞刑：2015年至今，执行近200宗死刑
沙夫卡特‧侯赛因 (Shafqat Hussain) 的上诉失败，他被判谋杀罪时只有14岁。据他的律师所指，他的供词是被折磨后供出来的。继撤回暂停死刑的决定之后，巴基斯坦成为全球死刑处决率最高的国家或地区。
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也门种族灭绝: 首先炸弹，现在饥饿、干渴和霍乱
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由利雅得领导的联合政府阻止运抵油井运作的燃料。在塔伊兹、萨达、荷台达、萨那和贝达，有超过100万人没有饮用水。据儿童基金会称, 有170万儿童患有急性营养不良；未来几周有15万儿童可能死亡。国际社会的沉默和忽视。打击原油货船的威胁。昨天, 沙地阿拉伯允许重新开放萨那机场和胡地达港口, 但仅限于人道主义援助。不足的措施。
缅甸-梵蒂冈仰光：热火朝天地准备迎接教宗；教友们尽力接待朝圣者
Paolo Fossati
预计将有二十万人参加在吉坎桑运动场举行的庄严弥撒。也会有佛教和穆斯林的宗教领袖出席。另有六千多名年轻人将参加次日专为青年们举行的弥撒。还有菲律宾人、澳大利亚人、泰国人等远道而来体验教宗方济各这次历史性的牧灵访问。亚洲新闻特约记者专访报道。
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古吉拉特邦选举委员会指控总主教发放产生「恐惧」的消息
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28/11/2017 孟加拉-梵'冈
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29/11/2017 孟加拉 - 梵'冈
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