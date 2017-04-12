首尔（亚洲新闻/通讯社） - 今天上午，南韩和美国不顾北韩的威胁，开始联合空中打击演习。美国最少部署了24架隐形战机。

这次演习（「警戒空中作战演习」）距离北韩的另一个洲际导弹发射还不到一个星期，该洲际导弹声称能够击中美国的每一个点。

据专家指出，这次演习是迄今为止最广泛的演习，共有230多架战斗机和1,200多名士兵参与。首尔国防部解释说，他们的目标是全天候地「改善联合空中作战」。

美国军方采取了不寻常的举动，公布了战斗机名单和在演习中任用的士兵人数。据未经证实的传闻，一些战斗机将在训练后留在南韩。

首尔政府统一部已经明确指出，这些演习是「防御性的」，而不是瞄准北韩指摘的增加半岛的紧张局势。他们已经计划了很长时间，并没有响应平壤的导弹发。

朝鲜共产党报章「劳动新闻」谴责首尔和华盛顿将朝鲜半岛「拖到核战争的边缘」。

即使是处理平壤和首尔关系的国家和平统一北方组织也指出：「美国和南韩傀儡军事战争者应该牢记，他们不断升级的挑衅和增加的罪行，只会导致更多的可怕的报复和自我毁灭。」