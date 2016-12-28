» 01/03/2017, 16.53



南韩

首尔要求把佛寺列入《世界遗产名录》

需要一个冗长的登记过程。最后决定将在2018年公布

首尔 (亚洲新闻) – 南韩政府正在着手申请，把七座山的佛寺列入联合国教科文组织的《世界遗产名录》。政府的文化遗产部昨天宣布这行动。 据一名官员说，该申请将于本月底提交，包括Beopju Songni, Tongdo Yeongchuk, Buseok Bonghwang, Bongjeong Cheondeung, Magok Taehwa, Seonam, Daehung Suryun等七座山的寺院。 该官员称，在寺庙地位的审查进程将会持续18个月，到2018年作出最后决定。在申请之前，南韩政府已在研讨会和保护项目提交网站，通过在 2013 年联合国教科文组织《世界遗产临时名录》中加入寺庙。

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需要一个冗长的登记过程。最后决定将在2018年公布



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