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» 01/03/2017, 17.29
香港
香港前行政长官审讯开始
在2005年至2012年期间领导这个城市的曾荫权，被控有一些利益冲突，包括在深圳免租的豪华公寓。曾荫权否认控罪；他是被因贪污而接受聆讯的最高级的退休官员。
另见
31/07/2012 英国 - 沙地阿拉伯
2012年伦敦奥运会：沙特女子参加柔道赛
运动员参加时戴特别的头饰。国际柔道联会接受沃丹（Wojdan AliSeraj Abdulrahim Shaherkani）参赛。本来赛会禁止头饰，基于安全原因。选手的父亲威胁要她退出比赛。她将参加8月3日78公斤级比赛。
29/12/2011 西藏
噶玛巴喇嘛：願2012年没有灾难，幸福和爱临于人间
藏传佛教第三号人物，对于那些在2011年遭受灾害的人致以良好的祝愿，并邀请世界不要轻信传言新的灾害。同情和爱是喜乐之道。
10/12/2011 南韩
南韩主教团发表2012年「新福传」牧函
南韩主教们唤起信众重温梵二精神，现在是大公会议召开50年后，这仍然是「参考的基本点」。主题优先促进家庭、生命、老人、团体和使命。道德价值包括保卫领土。
02/08/2012 大不列颠 - 亚洲
2012年伦敦：被取消比赛资格的中国羽毛球运动员，没有道歉，而是宣布退出体坛
北京要求被取缔奥运比赛资格的中国羽毛球球员"公开道歉"。由于违反体育精神的行为，国际羽联取消了八名亚洲球员的奥运比赛资格。于洋和王晓莉说"梦已破灭"并声言相关规则有错误。中国互联网网民为他们的球员辩护，英国卫报也为她们鸣不平。
28/04/2011 日本
日本银行估计2011-2012年度削减增长
国民生产总值的新估计从1.6％调低至0.6％。经济部长表示，他有信心重新启动经济。但是，许多人都希望央行购买政府债券，以避免可能的加税措施。
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Editor's choices
中国 - 梵蒂岡「中国天主教代表会议」赞扬「独立自主自办」原则
Bernardo Cervellera
59位中国主教出席全国「代表会议」，宗教事务局局长和统一战线部的官员参加。会议选出爱国会和主教议会的领导层。（从教廷）独立出来，这个就是向教廷释出的「非积极信号」。中方的《环球时报》重申对话先决条件。一个国办的教会。陈日君枢机和香港教区的正义和平委员会对此批评和抗议。一位中国天主教徒︰此「代表会议」会议是给梵蒂冈一记耳光。
中国 - 梵蒂冈旧人和非法主教领导新一届中国天主教组织
Elizabeth Li
马英林和房兴耀，分别再被选为主教议会和爱国会的主席。继续赞美「独立自主自办」和新加入的「中国化」原则。梵蒂冈所希望的「积极信号」没有出现。
TOP10
28/12/2016 孟加拉
28/12/2016 中国 - 梵'岡
「中国天主教代表会议」赞扬「独立自主自办」原则
Bernardo Cervellera
28/12/2016 中国 - 梵'冈
旧人和非法主教领导新一届中国天主教组织
Elizabeth Li
29/12/2016 中国 - 梵'岡【更-版'
政治局成员接见第九届天主教代表会议参加者
Elizabeth Li
28/12/2016 以色列 - 巴'-坦 - "合国
28/12/2016 中国
28/12/2016 美国 - 日本
29/12/2016 中国 - 梵'冈
公开和地下教会神父对「代表会议」和与会主教表示不满
Wang Zhicheng
29/12/2016 中国
29/12/2016 以色列 - 巴'-坦 - 美国
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