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    • mediazioni e arbitrati, risoluzione alternativa delle controversie e servizi di mediazione e arbitrato

    » 01/03/2017, 17.29

    香港

    香港前行政长官审讯开始



    在2005年至2012年期间领导这个城市的曾荫权，被控有一些利益冲突，包括在深圳免租的豪华公寓。曾荫权否认控罪；他是被因贪污而接受聆讯的最高级的退休官员。

     

    香港（亚洲新闻） - 香港前特别行政长官曾荫权今天因涉嫌腐败而受审。

    曾荫权被控有利益冲突的原讼法庭，距离昔日他在2005至2012年间出任特首的办公室只有一公里；其控罪包括在深圳（中国南方）获免租金的豪华住宅、与广播公司雄涛广播的大股东有交情，而该广播公司的牌照亦由他批出。

    根据香港的《防止贿赂条例》，在曾荫权的3项控罪之中，他被控提供好处以换取其单位的免费装修。

    前首席行政长官在今天上午约8时15分，即开审前一个多小时，已握住妻子曾鲍笑薇的手到达金钟的高等法院，他看来颇冷静。

    否认控罪的曾荫权，是因涉及污而应讯的香港退休官员之中，最高级的1人，他使这有诚实信誉的城市受到打击，并有入狱的危机。
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