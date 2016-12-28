香港（亚洲新闻） - 香港前特别行政长官曾荫权今天因涉嫌腐败而受审。

曾荫权被控有利益冲突的原讼法庭，距离昔日他在2005至2012年间出任特首的办公室只有一公里；其控罪包括在深圳（中国南方）获免租金的豪华住宅、与广播公司雄涛广播的大股东有交情，而该广播公司的牌照亦由他批出。

根据香港的《防止贿赂条例》，在曾荫权的3项控罪之中，他被控提供好处以换取其单位的免费装修。

前首席行政长官在今天上午约8时15分，即开审前一个多小时，已握住妻子曾鲍笑薇的手到达金钟的高等法院，他看来颇冷静。

否认控罪的曾荫权，是因涉及污而应讯的香港退休官员之中，最高级的1人，他使这有诚实信誉的城市受到打击，并有入狱的危机。