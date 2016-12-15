塔那那利佛 (亚洲新闻) - 在马达加斯加，中国企业越来越多，包括中资的九星矿业也在投资，事件广泛引起民众不满抗议，出现关系紧张并升级的状况。

示威的原因，该中资机构准备进行开采黄金矿业，可能会维持40年; 据当地人民说，这项活动将对农业产生灾难性影响。

每个星期四，位于岛的中心的一条个小村庄苏曼尼纳村(Soamahamanina)，是当地抗议的地点。中国人日渐成为敌对的目标。

一名学生说:"马达加斯加属于马达加斯人民，不属于中国人或者外国人。四十年的地下开采，等于出售了国家。" 大部分人口都采取这一立场，尽管一些农民已接受从中国人把土地换来的钱，他们受到痛苦剥削。

早于2011年，有警察介入在首都的中国人区域，以防止一场骚乱发生。在任何情况下，中国公司遇到马达加斯加人民抗议，最后决定撤回投资。

九星公司发言人说，该公司”有权留在马国，但选择暂时撤离，以平息事态。我们希望在新的基础上可以返回，并改正过去的错误。”

今天，中国是马达加斯加最大贸易伙伴。有超过 800 间中国公司和约6万名中国公民在马国。到目前为止，北京已投资超过 7亿4,000 万美元在马达加斯加，但尽管如此，超过90%的人口，生活在贫困线以下。