贝鲁特 (亚洲新闻) – 经过45天磋商，黎巴嫩新政府昨晚产生。11月3日，当共和国总统奥恩(Michel Aoun)任命萨阿德·哈里里(Saad Hariri) 出任总理以后，承诺会成立新政府。

奥恩领导第一届政府。他于今年10月31日被选为总统，终止权力真空达两年半的局面，现在任命30位部长、六位国务部长，他们在基督徒和穆斯林之间平均分配。

新政府产生后，随即召开记者会。哈里里宣布新政府成立，并强调新政府可以被定义为"民族团结"政府，因为它汇集了许多政党的代表。他还说，他的内阁的任务，将是处理严重国家紧急情况（电、废物、水、安全）以及将起草新的选举法，努力使黎巴嫩举行新的选举。

哈里里政府是妥协性质，尽管如此，它未能包括「长枪党」成员，该党拒绝与总理和总统一起工作。

最引人注目的是有两个新部门，一个处理妇女权利，另一个处理难民事务。在黎巴嫩领土上，有超过100万的叙利亚难民。其他新的政府部门，包括︰共和国总统事务、人权和反贪污腐败。在30名部长中，只有一名妇女获提名，她是埃齐甸(Inaya Ezzeddine) ，来自与被选为行政改革部长纳比.巴里(Nabi Berry)有关的政团。

一直倡议结束两年半的政体真空期的天主教马龙礼贝色拉莱宗主教(Bechara Rai)，昨天上午在弥撒中，呼吁政治家显示"责任感和公正立场，持守建立新政府的精神”。

他说:"我们与所有忠于黎巴嫩的国民一起，希望各政治和议会组织，都会视经济和社会的状况，以我们人民的利益为前提。”