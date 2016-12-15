22 December 2016
AsiaNews.it Twitter AsiaNews.it Facebook
Geographic areas




  • > Africa
  • > Central Asia
  • > Europe
  • > Middle East
  • > Nord America
  • > North Asia
  • > South Asia
  • > South East Asia
  • > South West Asia
  • > Sud America
  • > East Asia

    • mediazioni e arbitrati, risoluzione alternativa delle controversie e servizi di mediazione e arbitrato

    » 12/19/2016, 11.37

    黎巴嫩

    黎巴嫩终于产生新政府



    它花了45天。不同政党组成一个"民族团结"政府，有30名部长。但「长枪党」拒绝参加。政府设有一个为妇女权利的部门，另一个为难民。马龙礼贝卡拉.拉依宗主教(Bechara Rai)呼吁。

    贝鲁特 (亚洲新闻) – 经过45天磋商，黎巴嫩新政府昨晚产生。11月3日，当共和国总统奥恩(Michel Aoun)任命萨阿德·哈里里(Saad Hariri) 出任总理以后，承诺会成立新政府。

    奥恩领导第一届政府。他于今年10月31日被选为总统，终止权力真空达两年半的局面，现在任命30位部长、六位国务部长，他们在基督徒和穆斯林之间平均分配。

    新政府产生后，随即召开记者会。哈里里宣布新政府成立，并强调新政府可以被定义为"民族团结"政府，因为它汇集了许多政党的代表。他还说，他的内阁的任务，将是处理严重国家紧急情况（电、废物、水、安全）以及将起草新的选举法，努力使黎巴嫩举行新的选举。

    哈里里政府是妥协性质，尽管如此，它未能包括「长枪党」成员，该党拒绝与总理和总统一起工作。

    最引人注目的是有两个新部门，一个处理妇女权利，另一个处理难民事务。在黎巴嫩领土上，有超过100万的叙利亚难民。其他新的政府部门，包括︰共和国总统事务、人权和反贪污腐败。在30名部长中，只有一名妇女获提名，她是埃齐甸(Inaya Ezzeddine) ，来自与被选为行政改革部长纳比.巴里(Nabi Berry)有关的政团。

    一直倡议结束两年半的政体真空期的天主教马龙礼贝色拉莱宗主教(Bechara Rai)，昨天上午在弥撒中，呼吁政治家显示"责任感和公正立场，持守建立新政府的精神”。

    他说:"我们与所有忠于黎巴嫩的国民一起，希望各政治和议会组织，都会视经济和社会的状况，以我们人民的利益为前提。”
    e-mail this to a friend Printable version

    TAGs











    另见



    Editor's choices
    中国 –梵蒂冈
    陈枢机：彭定康的巴掌和中国非法祝圣及天主教大会给教宗的巴掌

    Card. Joseph Zen Ze-kiun

    香港教区退休主教陈日君枢机抱怨圣座对中国成都和西昌发生的非法主教参与主教祝圣仪式保持沉默。还有即将在月底召开的全国天主教代表大会是给教宗的“巴掌”。“东方政策”失败了。“面对坏事……拒绝我们的合作”


    中国 - 梵蒂冈
    天主教代表大会和梵蒂冈的沉默

    Bernardo Cervellera

    被喻为统治中国天主教“最高机构”的中国天主教代表大会将于十二月二十六日至三十日举行。教宗本笃十六世指其“与天主教教义无法调和”。其职能是：阐明教会是国家（和党）的“财产”、让教友日益分裂。以往实例。二O一O年，许多主教被警方绑架强迫参加大会。官方和地下教会教友呼吁教宗就天主教代表大会和非法主教参加主教祝圣问题表态。全世界天主教徒都应该要求中国政府尊重其公民的尊严与宗教权力


    AsiaNews IS ALSO A MONTHLY!

    AsiaNews monthly magazine (in Italian) is free.
     

    SUBSCRIBE NOW

    News feed

    Canale RSScanale RSS 

    Add to Google









     

    IRAN 2016 Banner

    2003 © All rights reserved - AsiaNews C.F. e P.Iva: 00889190153 - GLACOM®

    Copyright © 2003 AsiaNews C.F. 00889190153 All rights reserved. Content on this site is made available for personal, non-commercial use only. You may not reproduce, republish, sell or otherwise distribute the content or any modified or altered versions of it without the express written permission of the editor. Photos on AsiaNews.it are largely taken from the internet and thus considered to be in the public domain. Anyone contrary to their publication need only contact the editorial office which will immediately proceed to remove the photos.