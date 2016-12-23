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    » 12/29/2016, 23.51

    以色列 - 巴勒斯坦 - 美国

    （即将卸任的）美国奥巴马政府和以色列之间在定居点问题上加深裂痕



    克里在最后一次演讲中表示，两国的解决方案是“和平的唯一途径”。 定居点是“一个威胁”。 内塔尼亚胡回答：言论有“偏见”，“言词不公正”。 新任总统特朗普在推特上说，“以色列坚持住。” 耶路撒冷市政府推迟了对东部492所新住房建设许可证的投票。

    耶路撒冷（亚洲新闻/通讯社） - 以色列政府领导层和美国即将卸任的奥巴马政府之间的分歧，变得越来越深。 最近几个月，两国之间的关系已经开始出现裂痕，联合国安全理事会决议谴责以色列在被占领土的殖民政策，华盛顿没有反对，因此上周两国分歧加深达到顶峰。

    美国国务卿约翰·克里(John Kerry)在最后一次演讲中说:“两国的解决方案是中东和平的唯一途径”。 他补充道，定居点对解决方案的达成“构成威胁”。

    美国外交即将离任的领导人并没有批评以色列政府 - 以前一直是白宫的历史盟友 - “一直是右翼派”，并支持以色列在西岸和东耶路撒冷的扩张 。

    作为回应，在司法对涉嫌腐败和欺诈的调查后，总理本杰明.内塔尼亚胡(Benjamin Netanyahu)谴责克里称它“有偏见”。 根据以色列领导人的说法，美国外交领导人的话“不公正”，“过度关注”定居点。

    克里总结道，联合国对定居点的谴责“符合美国价值观”。

    据内塔尼亚胡介绍，美国政府对巴勒斯坦反对以色列的恐怖运动提供“服务”，加强了巴勒斯坦拒绝承认以色列有权利建设新定居点的立场。 “他简单地总结道，克里没有看清现实。

    美国新当选总统唐纳德·特朗普立即出来捍卫以色列，在推特上表明他的立场。特朗普回顾了以色列和美国之间的“伟大友谊”，补充道，“以色列不能被蔑视和鄙视的对待”。 最后，他呼吁以色列当局坚持，因为“1月20日（他就职之日）很快就要到了。 内塔尼亚胡再次回应，感谢特朗普的“温暖的友谊和明确的支持。

    昨天，在克里发言开始的前几个小时，根据内塔尼亚胡总理的要求，耶路撒冷市政府推迟了在东耶路撒冷授予492所新住房的建筑许可证的投票。 12月23日联合国安理会直接谴责提到的这一最新提案。

    在内塔尼亚胡政府的管理下，以色列定居点显着增加。 在2015年，至少有1.5万新移民搬入西岸。
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