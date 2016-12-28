04 January 2017
AsiaNews.it Twitter AsiaNews.it Facebook
Geographic areas




  • > Africa
  • > Central Asia
  • > Europe
  • > Middle East
  • > Nord America
  • > North Asia
  • > South Asia
  • > South East Asia
  • > South West Asia
  • > Sud America
  • > East Asia

    • mediazioni e arbitrati, risoluzione alternativa delle controversie e servizi di mediazione e arbitrato

    » 01/03/2017, 05.08

    中国

    「我们作见证；我们坚持信念」︰中国维权律师关注组新年讯息



    由于强迫拆迁，来自郑州的青年范华培被射死前杀了三人。这是一位上过大学而处于绝望的反应。当时警察可以逮捕他，但反而杀了他。一些同样被伤害和羞辱的人参加了他的葬礼。事件值得反思。

    香港 (亚洲新闻) - 中国维权律师关注组迎接2017年，抨击 2016年中国侵犯人权的行为，以及"隐藏在国家光辉灿烂背后的贫困现象"。主要事件如下：

    因强制拆迁，一名青年贾敬龙用钉枪杀死村官员。同年贾被行刑。他死前，他向律师和家人表示愿意死后捐出器官，并给世界留下告别诗歌。他有一颗善良的心。如果他的案子不当作一个社会稳定和政治安全的问题，他不必面对死刑，加上他在案中多次寻求解决争端，犯罪后自首。

    我们亦看到污染的环境和无休止的雾霾在窒息多个城市；我们又看到被污染的食物和有毒疫苗；也有不少人在社会受压迫，暴力罪行不断增加。

    我们看到雷洋的死亡，公众舆论的愤怒，给警务人员的轻微处罚，以及滥用警权。我们看到经济衰退和货币贬值。我们已经看到中产阶级缺乏安全感。

    维权律师在2016 年是焦虑、恐惧和不屈不挠的一年。

    一如 2015 年，中国的人权捍卫者在 2016 年再次遭受无比的痛楚。民间社会受到猛烈痛击、公民维权人士和持不同政见的知识分子一个接一个被带走，一些失踪几个星期之后传出被拘留的消息，至今仍有人被单独监禁。不断地有维权人士的亲戚和朋友寻找"被强迫失踪＂的人。他们包括︰

    戈觉平和其妻陆国英、顾义民、胡诚、王婉平、陈宗瑶、孙林、邓洪成、王建华、李南海、丁岩、王军、邓剑峰（近日获释）、马志权、王威、董凌鹏、宋立前、黄安阳、黄琦、蒲飞（近日获释）、刘飞跃、熊飞骏、王飞 (又称『海底』)等等。

    这些人权捍卫者被控以国家安全罪行中，几乎所有被监视居住在指定的地方，并拒绝律师到访或任何方式通信。他们被迫陷入孤立无助，以便压迫他们就范。惩罚的模式，重复使用来对付维权律师"709 事件"。

    经过一年的监禁和当局筹备多时之后，胡石根、周世锋和另外两个人被带到法院审判。他们每一个人承认有罪、表示悔改，并誓言不上诉。至于辩方律师，他们为辩护的人表现得与检察官一致，几乎分不开砍个角色。只有时间知道事件的真相。

    判处十年监禁的浙江民主政党人物陈树庆和吕耿松，再次明显指出，绝对禁止独立的组织，而那些冒险进入这个禁地者，可能被判重刑。持不同政见者张海涛被判19年，前所未有。这种疯狂和歇斯底里是悲剧令人惊叹。
    e-mail this to a friend Printable version

    TAGs











    另见

    24/06/2015 中国
    浙江省规范十字架和教堂新规“不过是一个一点也不好笑的玩笑”
    正当疯狂展开拆除十字架运动之际，一位新教牧师致函政府对《浙江省宗教建筑规范（试行）》提出六点疑问。新规定“又要在如此短的时间内草草发表‘规范性文件’，人们有理由怀疑这难免会带有执法情绪，不可能细致周密，就算好心也不一定有较好的社会效果”。 “十字架……色彩应与建筑面积及周边环境相协调。”可是什么是“相协调”却又极其模糊，究竟是从美学或其它专业团队去论证呢”？呼吁政府收回试行办法，重新开始。但要尊重宗教及其在社会中的积极作用

    04/12/2014 缅甸
    缅甸总统签署规范宗教、婚姻与家庭法但遭抨击
    现在将递交议会讨论以获得最终批准。预计，将大规模限制宗教信仰皈依、不同信仰的混合婚姻、实施控制家庭计划。活跃人士和民间团体强烈抨击：歧视少数民族及宗教、将婚姻变成了"陷阱"

    12/10/2014 梵蒂冈
    教宗：天主的国度不要被局限在「细小的圣堂」范围，福音是为每个人的
    在今天《三钟经》祈祷之前，教宗方济各解释《玛窦福音》，关于国王的邀请到婚宴，是一个「自由、广泛和普世的召叫。他们带来福音，被人拒绝，但却温馨和意外地被许多其它人迎接在心上。天主的美善没有国界，没有歧视。」「祈求圣母玛利亚的代祷，为受迫害的基督徒，并为世界主教会议的工作祈祷。」教宗方济各为热那亚洪水灾区祈祷：「愿守护之母，求你帮助这个城市克服这次灾难。」

    22/03/2014 中国 - 梵蒂冈
    上海教区范忠良主教举殡，五千名地上、地下教会神父信众参加弥撒
    被软禁的马达钦主教没有出席。共祭神父在弥撒感恩经中，诵念「我们的主教达陡」。在礼仪中，参礼者称范牧为「主教」，但政府只容许挽文用「司牧」代替。共祭神父用红色祭带，象征殉道精神。有神父期望，中国教会在合一路上迈进。

    21/03/2014 中国 - 梵蒂冈
    汤汉枢机纪念范忠良主教、葬礼将于明天举行
    香港教区主教盛赞范主教是为教会服务七十多年的"杰出牧者"，向佘山圣母祈祷。教友们希望马达钦主教参与葬礼。官方和地下教会司铎们共同在范主教灵柩前举行弥撒圣祭
    Editor's choices
    中国 - 梵蒂岡
    「中国天主教代表会议」赞扬「独立自主自办」原则

    Bernardo Cervellera

    59位中国主教出席全国「代表会议」，宗教事务局局长和统一战线部的官员参加。会议选出爱国会和主教议会的领导层。（从教廷）独立出来，这个就是向教廷释出的「非积极信号」。中方的《环球时报》重申对话先决条件。一个国办的教会。陈日君枢机和香港教区的正义和平委员会对此批评和抗议。一位中国天主教徒︰此「代表会议」会议是给梵蒂冈一记耳光。

     


    中国 - 梵蒂冈
    旧人和非法主教领导新一届中国天主教组织

    Elizabeth Li

    马英林和房兴耀，分别再被选为主教议会和爱国会的主席。继续赞美「独立自主自办」和新加入的「中国化」原则。梵蒂冈所希望的「积极信号」没有出现。


    AsiaNews IS ALSO A MONTHLY!

    AsiaNews monthly magazine (in Italian) is free.
     

    SUBSCRIBE NOW

    News feed

    Canale RSScanale RSS 

    Add to Google









     

    IRAN 2016 Banner

    2003 © All rights reserved - AsiaNews C.F. e P.Iva: 00889190153 - GLACOM®

    Copyright © 2003 AsiaNews C.F. 00889190153 All rights reserved. Content on this site is made available for personal, non-commercial use only. You may not reproduce, republish, sell or otherwise distribute the content or any modified or altered versions of it without the express written permission of the editor. Photos on AsiaNews.it are largely taken from the internet and thus considered to be in the public domain. Anyone contrary to their publication need only contact the editorial office which will immediately proceed to remove the photos.