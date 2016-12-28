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» 01/03/2017, 05.08
中国
「我们作见证；我们坚持信念」︰中国维权律师关注组新年讯息
由于强迫拆迁，来自郑州的青年范华培被射死前杀了三人。这是一位上过大学而处于绝望的反应。当时警察可以逮捕他，但反而杀了他。一些同样被伤害和羞辱的人参加了他的葬礼。事件值得反思。
另见
24/06/2015 中国
浙江省规范十字架和教堂新规“不过是一个一点也不好笑的玩笑”
正当疯狂展开拆除十字架运动之际，一位新教牧师致函政府对《浙江省宗教建筑规范（试行）》提出六点疑问。新规定“又要在如此短的时间内草草发表‘规范性文件’，人们有理由怀疑这难免会带有执法情绪，不可能细致周密，就算好心也不一定有较好的社会效果”。 “十字架……色彩应与建筑面积及周边环境相协调。”可是什么是“相协调”却又极其模糊，究竟是从美学或其它专业团队去论证呢”？呼吁政府收回试行办法，重新开始。但要尊重宗教及其在社会中的积极作用
04/12/2014 缅甸
缅甸总统签署规范宗教、婚姻与家庭法但遭抨击
现在将递交议会讨论以获得最终批准。预计，将大规模限制宗教信仰皈依、不同信仰的混合婚姻、实施控制家庭计划。活跃人士和民间团体强烈抨击：歧视少数民族及宗教、将婚姻变成了"陷阱"
12/10/2014 梵蒂冈
教宗：天主的国度不要被局限在「细小的圣堂」范围，福音是为每个人的
在今天《三钟经》祈祷之前，教宗方济各解释《玛窦福音》，关于国王的邀请到婚宴，是一个「自由、广泛和普世的召叫。他们带来福音，被人拒绝，但却温馨和意外地被许多其它人迎接在心上。天主的美善没有国界，没有歧视。」「祈求圣母玛利亚的代祷，为受迫害的基督徒，并为世界主教会议的工作祈祷。」教宗方济各为热那亚洪水灾区祈祷：「愿守护之母，求你帮助这个城市克服这次灾难。」
22/03/2014 中国 - 梵蒂冈
上海教区范忠良主教举殡，五千名地上、地下教会神父信众参加弥撒
被软禁的马达钦主教没有出席。共祭神父在弥撒感恩经中，诵念「我们的主教达陡」。在礼仪中，参礼者称范牧为「主教」，但政府只容许挽文用「司牧」代替。共祭神父用红色祭带，象征殉道精神。有神父期望，中国教会在合一路上迈进。
21/03/2014 中国 - 梵蒂冈
汤汉枢机纪念范忠良主教、葬礼将于明天举行
香港教区主教盛赞范主教是为教会服务七十多年的"杰出牧者"，向佘山圣母祈祷。教友们希望马达钦主教参与葬礼。官方和地下教会司铎们共同在范主教灵柩前举行弥撒圣祭
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Editor's choices
中国 - 梵蒂岡「中国天主教代表会议」赞扬「独立自主自办」原则
Bernardo Cervellera
59位中国主教出席全国「代表会议」，宗教事务局局长和统一战线部的官员参加。会议选出爱国会和主教议会的领导层。（从教廷）独立出来，这个就是向教廷释出的「非积极信号」。中方的《环球时报》重申对话先决条件。一个国办的教会。陈日君枢机和香港教区的正义和平委员会对此批评和抗议。一位中国天主教徒︰此「代表会议」会议是给梵蒂冈一记耳光。
中国 - 梵蒂冈旧人和非法主教领导新一届中国天主教组织
Elizabeth Li
马英林和房兴耀，分别再被选为主教议会和爱国会的主席。继续赞美「独立自主自办」和新加入的「中国化」原则。梵蒂冈所希望的「积极信号」没有出现。
TOP10
28/12/2016 孟加拉
28/12/2016 中国 - 梵'岡
「中国天主教代表会议」赞扬「独立自主自办」原则
Bernardo Cervellera
29/12/2016 中国 - 梵'岡【更-版'
政治局成员接见第九届天主教代表会议参加者
Elizabeth Li
28/12/2016 以色列 - 巴'-坦 - "合国
28/12/2016 中国
28/12/2016 美国 - 日本
29/12/2016 中国 - 梵'冈
公开和地下教会神父对「代表会议」和与会主教表示不满
Wang Zhicheng
29/12/2016 中国
29/12/2016 以色列 - 巴'-坦 - 美国
29/12/2016 叙利亚
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