香港 (亚洲新闻) - 中国维权律师关注组迎接2017年，抨击 2016年中国侵犯人权的行为，以及"隐藏在国家光辉灿烂背后的贫困现象"。主要事件如下：

因强制拆迁，一名青年贾敬龙用钉枪杀死村官员。同年贾被行刑。他死前，他向律师和家人表示愿意死后捐出器官，并给世界留下告别诗歌。他有一颗善良的心。如果他的案子不当作一个社会稳定和政治安全的问题，他不必面对死刑，加上他在案中多次寻求解决争端，犯罪后自首。

我们亦看到污染的环境和无休止的雾霾在窒息多个城市；我们又看到被污染的食物和有毒疫苗；也有不少人在社会受压迫，暴力罪行不断增加。

我们看到雷洋的死亡，公众舆论的愤怒，给警务人员的轻微处罚，以及滥用警权。我们看到经济衰退和货币贬值。我们已经看到中产阶级缺乏安全感。

维权律师在2016 年是焦虑、恐惧和不屈不挠的一年。

一如 2015 年，中国的人权捍卫者在 2016 年再次遭受无比的痛楚。民间社会受到猛烈痛击、公民维权人士和持不同政见的知识分子一个接一个被带走，一些失踪几个星期之后传出被拘留的消息，至今仍有人被单独监禁。不断地有维权人士的亲戚和朋友寻找"被强迫失踪＂的人。他们包括︰

戈觉平和其妻陆国英、顾义民、胡诚、王婉平、陈宗瑶、孙林、邓洪成、王建华、李南海、丁岩、王军、邓剑峰（近日获释）、马志权、王威、董凌鹏、宋立前、黄安阳、黄琦、蒲飞（近日获释）、刘飞跃、熊飞骏、王飞 (又称『海底』)等等。

这些人权捍卫者被控以国家安全罪行中，几乎所有被监视居住在指定的地方，并拒绝律师到访或任何方式通信。他们被迫陷入孤立无助，以便压迫他们就范。惩罚的模式，重复使用来对付维权律师"709 事件"。

经过一年的监禁和当局筹备多时之后，胡石根、周世锋和另外两个人被带到法院审判。他们每一个人承认有罪、表示悔改，并誓言不上诉。至于辩方律师，他们为辩护的人表现得与检察官一致，几乎分不开砍个角色。只有时间知道事件的真相。

判处十年监禁的浙江民主政党人物陈树庆和吕耿松，再次明显指出，绝对禁止独立的组织，而那些冒险进入这个禁地者，可能被判重刑。持不同政见者张海涛被判19年，前所未有。这种疯狂和歇斯底里是悲剧令人惊叹。