北京 (亚洲新闻) - 中国天主教会的涂世华主教，圣名安多尼，是八位非法主教之一，一月四日早上在北京逝世，享年98岁。

媒体报导，他是教宗方济各考虑接受为合法的主教之一。

涂世华主教，在1959年8月15日在没有教宗批准下祝圣为汉阳（湖北）教区主教，是中国早期「自选自圣主教」之一；后来在2001年担任蒲圻（湖北）教区主教。涂主教长期居于北京，协助「一会一团」(政府认可的「中国天主教爱国会」及「中国天主教主教团」)工作。

根据「一会一团」1月4日的讣告，涂主教曾为该会及主教议会的领导，并在1983-1992年负责设于北京的中国天主教神哲学院。

他生于1919年11月22日，在中国湖北省沔阳(仙桃)一个天主教家庭。1931-1943年，他在汉口两湖总修院学习，后来在北京司铎书院进修。1944年4月晋铎。

他于1962年曾任爱国会第二届委员会常委。在文化大革命 (1966-76年)后教会恢复宗教活动，他历任爱国会1980年、1986年、1992年、1998年多届副主席，1986年他兼任主教议会副主席，2004年任爱国会顾问，2010年任「一会一团」顾问。

讣告形容他「坚持独立自主自办教会原则」，「为中国天主教本地化神学建设」，并为「中国天主教与社会主义社会相适应着书立说」；并指出他「热爱哲学」和精通几国语言，曾撰写文章和翻译书籍。他培养「爱国爱教」的神职人员。

他曾在「一会一团」的《中国天主教》杂志撰文。在该刊1980年总第一期，涂主教写了一篇题为《发扬宗徒传统精神，独立自主地办好中国教会》的文章，谈及教务委员会的运作。