di Sumon Corraya

Hanno partecipato in 65: casalinghe, studenti, vari professionisti. Il vescovo James Romen Boiragi: “Abbiamo insegnato la Bibbia partecipata, abbiamo dato loro una Bibbia gratuitamente e incoraggiato a non tenerla in casa, ma a studiarla ogni giorno e incoraggiare altri membri della famiglia a leggerla".

Khulna (AsiaNews) – Un gruppo di 65 cattolici ha partecipato a un seminario biblico venerdì scorso nella cattedrale di San Giuseppe a Khulna, nel sud del Paese. Il vescovo locale James Romen Boiragi ha insegnato nel seminario sulla Bibbia. Oltre a insegnare la Bibbia, il vescovo li ha incoraggiati a studiare la Bibbia ogni giorno.

"Scopo del seminario sulla Bibbia era insegnarla e motivare il nostro popolo in modo che possa condurre la propria vita secondo i suoi insegnamenti", dice ad AsiaNews il vescovo James Romen Boiragi. Mons. Boiragi è presidente della Commissione episcopale per la catechesi e l'apostolato biblico (EC-CBA).

Riferisce che casalinghe, studenti, vari professionisti hanno partecipato al seminario biblico di un giorno, nel quale insegnava anche qualche altro sacerdote. Il vescovo Boiragi dice: “La Sacra Bibbia è il centro della nostra vita cristiana, ci aiuta a condurre una vita cristiana perfetta. Abbiamo insegnato la Bibbia partecipata, abbiamo dato loro una Bibbia gratuitamente e incoraggiato a non tenerla in casa, ma a studiarla ogni giorno e incoraggiare altri membri della famiglia a leggerla".

I partecipanti al seminario sono stati motivati ​​a studiare la Bibbia regolarmente e a condurre la loro vita alla luce della Bibbia. "Sentivo il Messaggio di Dio solo quando venivo alla messa domenicale, nel seminario biblico ho ricevuto una nuova Bibbia, ora la leggerò ogni giorno con i miei familiari al tramonto durante la preghiera del rosario", dice Rebaca Mondal, una dei partecipanti al seminario. Dice anche: “Frequentare il seminario biblico, ha capito l’importanza di studiare la Bibbia. Leggendola, posso anche insegnare ai miei figli e agli altri. Mi sembra che ogni cristiano dovrebbe leggere la Bibbia regolarmente ".

Sumi Mondal, un altro partecipante, è d’accordo con Rebaca. "In passato - dice -non studiavo regolarmente la Bibbia a casa, ma ora la leggerò durante la preghiera del rosario la sera". Ha apprezzato il suo vescovo James Romen Boiragi per aver guidato il seminario biblico.

L'EC-CBA ha lo scopo di guidare, regolare e promuovere tutte le questioni catechetiche e di apostolato biblico in Bangladesh; assistere nella preparazione e diffusione di materiali catechistici e biblici nelle lingue locali e assistere alla formazione dei catechisti e degli insegnanti di religione cristiana.

Il vescovo James Romen Boiragi racconta ad AsiaNews che quest'anno nella sua diocesi si sono svolti tre seminari biblici. Per la pandemia di coronavirus, non se ne sono potuti organizzare di più. Continueranno a preparare seminari biblici in ogni parrocchia in modo che i parrocchiani possano apprendere la Sacra Bibbia.