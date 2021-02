Tokyo (AsiaNews) - Il 38mo Premio Niwano per la Pace sarà assegnato alla Venerabile Shih Chao-hwei di Taiwan in riconoscimento del suo lavoro nella costruzione della pace attraverso la salvaguardia di tutte le forme di vita, la promozione dell'etica di genere, l'uguaglianza di genere e il suo approccio al dialogo aperto con diversi leader religiosi e gruppi sociali. È opinione del Comitato del Premio Niwano per la Pace che, “fondata sulla sua fede buddista, la Venerabile fornisce una guida senza paura nella promozione di una pace sostenibile e praticabile”.

Nata nel 1957 a Yangon, in Myanmar, la venerabile Shih Chao-hwei si è trasferita a Taiwan nel 1965. Insegna studi religiosi all'Università Hsuan Chuang, dove è attualmente professore, ed è decano degli studi universitari all'Hong Shih Buddhist College.

Nel 2004 ha fondato il Centro di ricerca di etica applicata di Hsuan Chuang. È anche la fondatrice della Life Conservationist Association, che fa pressioni per la legislazione sui diritti degli animali. Ha ricevuto la 48a medaglia di letteratura e arte cinese per i suoi eccezionali contributi ai dibattiti culturali. È stata inoltre insignita della medaglia internazionale Outstanding Women in Buddhism nel 2009 e del premio The Person of the Year per i movimenti sociali nel 2012. Insieme al Dalai Lama, è stata nominata mentore spirituale e patrono della Rete internazionale di Engaged Buddhists (INEB), fondata dal riformatore buddista thailandese Sulak Sivaraksa. La Venerabile Shih Chao-hwei è autrice di oltre 25 libri e oltre 70 articoli di ricerca, inclusi numerosi manoscritti sulla conservazione della natura.

Il Niwano Peace Prize è stato istituito dalla Niwano Peace Foundation per onorare e incoraggiare le persone e le organizzazioni che contribuiscono in modo significativo alla cooperazione interreligiosa, promuovendo in tal modo la causa della pace nel mondo. La Fondazione spera in questo modo sia di migliorare la comprensione e la cooperazione interreligiosa sia di incoraggiare la nascita di ancora più persone impegnate a lavorare per la pace nel mondo.

Il premio è intitolato al fondatore e primo presidente dell'organizzazione buddista laica Rissho Kosei-kai, Nikkyo Niwano.

La cerimonia di presentazione si svolgerà a Tokyo, in Giappone, mercoledì 2 giugno alle 10:30. Oltre a un certificato di premiazione, il Venerabile Shih Chao-hwei riceverà una medaglia e venti milioni di yen.