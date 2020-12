di Sumon Corraya

Dhaka (AsiaNews) - “Gesù Cristo, nato in una stalla, - ha detto il cardinale Patrick D'Rozario - ci aiuta a ricordarci della nostra situazione reale e della emarginazione. D'altra parte, è amore e umiltà di Dio. Quest'anno, la stalla mostra la nostra situazione di crisi durante il Covid-19. Possiamo pensare, Gesù Cristo potrebbe venire dal vaccino per il Coronavirus tra Natale e Capodanno. Il dibattito sulla forma del Paese potrebbe portare il rispetto della cultura umana a Gesù Cristo. Si potrebbe costruire una relazione tra persone come Padma Bridge".

Il cardinale in un messaggio ai fedeli sull'Avvento ha scritto cosa dovrebbero fare i cattolici. “La nostra vita personale, familiare e cristiana hanno anche un ambiente come una stalla, dove Gesù Cristo vuole venire e Lui verrà, se apriamo la nostra porta e Lo riceviamo con gentilezza". "Come seguace di Gesù Cristo, come papa, cardinale, vescovo, sacerdote, suora, fratello religioso e laico, la ricerca della nostra vita dovrebbe essere come quella di Cristo. In una parola, il nostro personale, la famiglia e la Chiesa dovrebbero essere più simili a Cristo. Con il battesimo diventiamo tutti figli di Dio. Di qui, il nostro appello a essere uniti, innocenti".

Il cardinale ha suggerito che, in quanto battezzati, religiosi e laici condurranno tutti una vita ecclesiale. Saranno testimoni e forniranno una guida per stabilire l'unità. "Anche se – ha aggiunto - siamo inadatti come una stalla, Gesù Cristo vuole venire nella nostra vita, vuole nascere nella nostra vita. Gesù vuole darci la salvezza. In questo momento, potremmo porci queste domande: stiamo cercando di ricevere Gesù? Cambio la mia vita per prendere una via in modo che Gesù possa entrare nella mia vita? Gesù verrà nella mia vita? La sua nascita è stata vana? Il nostro Natale sarà solo per festeggiare o esternamente? In questa stagione dell'Avvento, sono le nostre domande chiave". Sembra che se riusciamo a ottenere risposte, il nostro Natale sarà appropriato.

“Se riusciamo a vedere noi stessi così, non ci saranno differenze o incongruenze nella nostra vita familiare, sociale e cristiana”, ha detto. Per risolvere i problemi sociali, il cardinale Patrick, che ha lasciato da pochi mesi la responsabilità dell'arcidiocesi di Dhaka, ha suggerito di trovare soluzioni come valori cristiani e insegnamento. “C'è un insegnamento di Gesù Cristo che anche noi possiamo seguire. Gesù ci ha insegnato: 'Se un tuo fratello parla contro di te, va' da lui e mostragli la sua colpa. Ma fallo in privato, solo tra di voi. Se ti ascolta, hai riconquistato tuo fratello. Ma se non ti ascolterà, porta con te una o due persone, in modo che ‘ogni accusa possa essere confermata dalla testimonianza di due o più testimoni’, come dice la Scrittura. E se non li ascolterà, allora racconta tutto alla comunità. Infine, se non ascolterà la comunità, trattalo come se fosse un pagano o un esattore delle tasse". Quelli coinvolti in conflitti, dovrebbero capire questo insegnamento di Gesù Cristo e dovrebbero seguirlo. Per Natale, abbiamo bisogno di una preparazione spirituale. Dovremmo cambiare idea, se siamo sulla strada sbagliata. Citando la Bibbia il cardinale Patrick ha concluso: “Preparate una strada per il Signore; fategli una strada dritta!".