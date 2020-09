di Peter Tran

Hanoi (AsiaNews) – Il 18mo anniversario della morte del venerabile cardinale Francis Xavier Nguyễn Văn Thuận (nella foto) è stato ricordato a Roma e in patria. A Roma il 18 settembre nella chiesa di Santa Maria in Trastevere il cardinale Kevin Farrel, prefetto del Discastery per i laici, la famiglia e la vita ha celebrato la messa, durante la quale il cardinale Peter Turkson, prefetto del Dicaastero per lo sviluppo umano integrale, ha tenuto l’omelia.

In Vietnam, milioni di cattolici, in comunione con la Santa Sede, hanno pregato per le vittime dell'epidemia di Covid-19 nel mondo. E grazie all'intercessione del venerabile Cardinale Francis Xavier, Dio ha accolto le nostre preghiere.

Per mostrare l'amore dei cattolici per il venerabile cardinale Van Thuan, il 16 di ogni mese, la parrocchia di Giang Xá celebra la messa per il processo di canonizzazione del Cardinale. La parrocchia di Giang Xá è una piccola e antica parrocchia. Si trova a circa 20 km dal centro di Hanoi a Trạm Trôi, Hoài Đức ed è conosciuta come luogo nel quale il cardinale Văn Thuận è stato agli arresti domiciliari per quattro anni dal 1978 al 1982.

Molti fedeli ritengono che la parrocchia di Giang Xa sia la “casa del cardinale Francis Xavier”. Ogni mese molte persone si riuniscono qui per pregare per la pace della famiglia e della società.

Molte persone colpite da malattie croniche e sono venute qui con fede nella misericordia di Dio. E per intercessione del venerabile cardinale Francis Xavier, questi pazienti hanno recuperato rapidamente il fisico e la pace mentale.

Molte persone hanno detto: “Siamo molto felici quando siamo venuti alla parrocchia di Giang Xá. Questo posto è come la casa del venerabile cardinale Xavier Nguyễn Văn Thuận. Guardiamo cimeli amabili, il giardino botanico, l’antica chiesa, ascoltando il rumore delle foglie che cadono lentamente e il canto degli uccelli. Abbiamo anche gioia e speranza quando troviamo momenti di pace e guida per i nostri problem, attraverso il sacramento della confessione".

The Road of Hope è una delle opere che il cardinale Francis Xavier ha scritto in prigione. In questo libro, ha detto, "Ho solo il momento migliore del presente, vivendo in pieno dell'Amore di Dio. La mia vita sarà bella se questo sarà consolidato di più in ogni momento". (The Road of Hope, p. 997).

Il Seminario maggiore Xuân Bích della diocesi di Huế, poi, ha istituito la memorial house del Venerabile Cardinale Francis Xavier nel distretto di Phủ Cam di Huế City. Ogni mese ci sono messe e preghiere di sacerdoti, religiosi e laici.

Dal 1 settembre di quest’anno, padre Joseph Hồ Thứ, rettore del Seminario maggiore Huế, che ha creato la sezione del Venerabile cardinale Francis Xavier nella biblioteca del Seminario maggiore Xuân Bích della Diocesi di Huế. "Spero – ha detto - che la Sezione aiuti i seminaristi e coloro che vengono a Huế a conoscere il nostro Santo Cardinale per ottenere di più l'Amore di Dio e per servire coscienziosamente la Chiesa seguendo l'esempio del Venerabile Padre".