di Thanh Thuy

Ho Chi Minh City (AsiaNews) - Finora, la situazione dell’estrazione della sabbia sui canali del delta del Mekong sta avvenendo in modo molto complesso. Ciò causa la perdita di molti terreni agricoli.

Secondo i dati del Ministero dell'agricoltura e dello sviluppo rurale, ogni anno il delta del Mekong perde circa 300 ettari di terreno a causa dell'erosione delle sponde del fiume e della costa. Quindi, in dieci anni il delta del Mekong ha perso 3.000 ettari di terra.

Lo sfruttamento della sabbia da parte dei "cát tặc" (ladri di sabbia) o quello legale di gruppi economici stanno sconvolgendo la vita delle persone e gli ecosistemi acquatici. Il livello dell'acqua dei fiumi si è abbassato. Di conseguenza, anche il livello delle acque sotterranee si riduce, causando il rischio di siccità.

Come nel caso della provincia di Tiền Giang, la regione ha il fiume Tiền Giang e il fiume Vàm Cỏ. Secondo una recente ricerca, Tiền Giang ha 33 cave di sabbia per un'area di 1.633 ettari di riserve, con oltre 37,8 milioni di metri cubi di sabbia.

L'11 aprile 2021, secondo le statistiche del Dipartimento per la natura, le risorse e l'ambiente della provincia di An Giang, la provincia ha 9 imprese che sfruttano la sabbia dei fiumi Tiền Giang e Hậu. La produzione totale è di circa 1,6 milioni di metri cubi di sabbia. Si prevede che il governo provinciale incasserà circa 85 miliardi di VND in tasse (3.687.546,50 USD) nell'anno 2021.

Quanto alla provincia di Bến Tre, la zona ha molti fiumi, canali e arriva al mare. Negli ultimi anni, il governo locale della provincia ha affermato che l'intera provincia aveva 15 zone a rischio di "ladri di sabbia" su fiumi come Cổ Chiên, Hàm Luông e Tiền Giang. Lo sfruttamento della sabbia ha influito sull'ambiente e sulla vita delle persone.

Tuttavia, negli ultimi quattro anni, le province a valle del fiume Mekong come Tien Giang, Hậu Giang, Bến Tre ecc. hanno posto limiti all’infausto sfruttamento dei fiumi. Ciò perché i governi locali e le persone vogliono proteggere le risorse minerarie nei fiumi e anche nonché prevenire l'erosione delle rive del fiume per garantire la sicurezza delle vite e delle proprietà.

Secondo quanto Tang Quốc Chính, direttore del Department of Disaster Safety Control, ha detto alla stampa locale “la causa principale di frane, cedimenti e salinità del fiume sono causate dai serbatoi idrici e dall’energia idroelettrica. Sono densamente costruiti lungo il fiume Mekong dalla Cina a Myanmar, Laos, Thailandia e Cambogia.

In particolare lungo il corso principale del Mekong, sono stati progettati e costruiti 19 grandi bacini artificiali. Inoltre, sugli affluenti del fiume Mekong, sono state costruite o sono in costruzione anche 142 serbatoi idrici. “I bacini per l’energia idroelettrica - ha aggiunto Tăng Quốc Chinh - hanno impedito a fango e sabbia di fluire a valle. Questo fango e sabbia hanno l'effetto di riempire o prevenire l'erosione. C'è un'altra causa, ovvero lo sfruttamento della sabbia nella parte superiore del Mekong".

Se aziende e gruppi economici costruissero molti bacini e sfruttassero la sabbia come adesso, la quantità di fango e sabbia a valle del fiume Mekong sarebbe ridotta del 97% nel 2040. Al delta del Mekong, quindi, mancano molto fango e sabbia. Questo ha anche un impatto sulla vita di 18 milioni di residenti.

Il dottor Philip Minderhoud, olandese, è responsabile di una ricerca sulle risorse idriche sotterranee e l'intrusione salina nelle condizioni di subsidenza del delta del Mekong. Ha dimostrato che "l'area è a soli 0,8 metri sul livello del mare". La crescente velocità di cedimento del suolo nel delta del Mekong fa crescere sempre più seriamente il rischio di intrusione di acqua salina, di inondazioni e di erosione costiera. Di fronte alla situazione, il dottor Philip Minderhoud ha affermato che è tempo per il Vietnam di un piano d'azione urgente e di conseguenza, di passi diplomatici per ridurre gli impatti a monte del fiume Mekong. Il governo del Vietnam deve affrontare immediatamente le cause principali dello sfruttamento delle acque sotterranee e della sabbia a valle del delta del Mekong.

Elspeth Akkerman, ambasciatrice del regno dei Paesi Bassi in Viet Nam, ha affermato che il delta del Mekong è una pianura fertile che sta affondando, per l’aumento della portata della marea e la mancanza di sedimentazione. L'ambasciatore ha raccomandato al governo vietnamita di agire subito per evitare eventualità più serie. I Paesi Bassi sono pronti a continuare a collaborare con il Vietnam per un approccio sistematico e lo sviluppo sostenibile del delta del Mekong.