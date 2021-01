di Mathias Hariyadi

La scossa che ha raggiunto il grado 7,1 della scala Richter è stata avvertita, oltre che nella regione, fino alle Filippine. Non è stato emesso alcun avviso di tsunami.

Jakarta (AsiaNews) – Nessuna vittima e neppure gravi danni ha provocato, secondo le prime informazioni, il terremoto che ieri sera intorno alle 19.23 Western Indonesian Time (WIB) ha scosso l’isola di Talaud, nell’arcipelago del North Sulawesi, in Indonesia.

L'epicentro è stato individuato a circa 132 km da Melonguane, distretto di Talaud - che è a tre ore di viaggio con il traghetto da Bitung, il porto principale di North Sulawes - a 119 km di profondità nell'oceano.

Secondo l'agenzia indonesiana di meteorologia, climatologia e geofisica (BMKG), l’epicentro è stato rilevato a 134 chilometri a nord est di Melonguane, Isole Talaud, al largo di Manado-Bitung nell'entroterra del Nord Sulawesi. Il terremoto è stato avvertito anche in altre regioni, comprese le province delle Molucche settentrionali, come Galela e Halmahera. Oltre a Melonguane, l'agenzia ha confermato che il tremore è stato avvertito nelle aree di Tahuna, Ondong, Manado, Bitung, Bolaang Uki, Gorontalo, North Halmahera e Galela. Le scosse sono state avvertite anche nelle Filippine. Non è stato emesso alcun avviso di tsunami.

Le persone a Manado hanno mantenuto la calma, quando la scossa è stato percepita come se le strade vicine stesse ondeggiando a causa del passaggio di veicoli pesanti e lunghi.

Il BMKG indonesiano ha stabilito che la causa di questo terremoto è stata l'attività di spostamento locale della placca con sede nelle Filippine che in seguito ha creato la cosiddetta faglia di spinta.

Inoltre, non ci sono notizie di scosse di assestamento. Tuttavia, Bambang Setiyo Prayitno dell'Indonesiano BKMG raccomanda alle persone di essere prudenti riguardo alla distribuzione di informazioni non verificate tramite i social media, il che a volte non è vero.

Padre Stevi Undap, della Saint Familia Mangaran nell'isola di Kabaruan, Talaud conferma che non si riscontrano incidenti mortali e gravi. "Stiamo andando bene qui", dice. "Non ci sono vittime o gravi danni a Kabaruan. Ma – aggiunge - non ci sono ancora informazioni disponibili da altre piccole isole".