Manila (AsiaNews) - Diversi gruppi religiosi chiedono al governo nazionale di lasciare il nome di Del Monte Avenue – dedicato a San Francesco - così com'è. Il senatore Manuel "Lito" Lapid, parlamentare filippino, ha presentato un disegno di legge n. 1822 del Senato che propone di cambiare il nome di San Francisco del Monte Avenue (nella foto) in Fernando Poe Jr. (FPJ) Avenue.

Tale disegno di legge è osteggiato dall'Associazione dei superiori religiosi maggiori delle Filippine (AMRSP) perché ritengono che il nome non debba essere cambiato a causa del suo valore storico. "Rinominare Del Monte Avenue significa avviare il processo di negazione di 400 anni di storia che è San Francisco Del Monte, da cui deriva Del Monte Avenue", ha detto l'AMRSP.

P. Cielo Almazan, OFM ha spiegato il motivo del nome. Esso deriva da San Francisco del Monte, un luogo appartato fondato da un frate di nome Pedro Bautista nell'anno 1590 in onore di San Francesco, il fondatore dell’ordine del missionario. Del Monte è stato aggiunto al suo nome perché si trova su una zona collinare e per renderlo diverso da San Francisco de Manila.

Ha anche parlato del valore storico del luogo per i missionari francescani. “Quasi cinque secoli fa, Fray Pedro Bautista costruì in questa zona una casa dove i missionari potevano trovare solitudine e ricaricare il vigore fisico e spirituale speso per portare la Buona Novella di Gesù Cristo agli indigeni della zona. Di conseguenza, la prima chiesa di Quezon City è stata costruita qui, a San Francisco del Monte". "Pertanto, questa zona e i loro nomi storici sono sacri per la storia civica e religiosa di Quezon City".

La proposta di legge del Senato n. 1822 è stata avanzata per rendere la nuova generazione consapevole dei contributi di Fernando Poe Jr. all'industria cinematografica filippina. È stato chiamato il "King of Philippine Movie" da cui il suo soprannome, "Da King" (The King). Fernando Poe Jr. ha recitato in più di 300 film, alcuni dei quali sono stati prodotti, diretti e scritti da lui.

I missionari francescani hanno chiesto ai parlamentari di scegliere un'altra strada da chiamare FPJ Avenue. Per quanto ne sapevano, la famiglia di Poe viveva in Roosevelt Avenue. Il presidente del Senato Vicente Sotto III cerca di cambiare la proposta da Del Monte Avenue a Roosevelt Avenue, la città natale di Poe.