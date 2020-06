di Mathias Hariyad

Pontianak (AsiaNews) – Una iniziativa umanitaria molto significativa è stata organizzata da Justice Peace and Integrity Creation (JPIC) dell'Ordine cappuccino francescano di Pontianak insieme a suoi partner locali tra cui i West Borneo Vespa Lovers del Borneo occidentale, gruppo di volontari umanitari di Pontianak.

Questo gruppo umanitario ad hoc svolge una vera azione interreligiosa che ha coinvolto vari elementi sociali nella società di Pontianak, la capitale della provincia del Kalimantan occidentale.

"Lo facciamo per motivi umanitari", ha affermato Fr. Stefanus Paiman OFMCap, (a destra nella foto con Fr Herman Mayong) un fratello religioso cappuccino che è anche coordinatore di questo programma.

Grazie a un programma di raccolta fondi hanno raccolto quasi 1, 2 miliardi di IDR (circa 75.800 euro) in alcune settimane, il progetto è stato portato avanti dal 3 aprile alla fine di maggio.

Parlando con AsiaNews, fr. Stefanus Paiman OFMCAP, riferisce che il gruppo ha distribuito almeno 8,065 pacchi di alimenti e bevande a un gruppo di persone maggiormente colpite dal Covid-19. Sia al centro della capitale provinciale Pontianak che in altri luoghi in zone remote di questa grandissima provincia del Kalimantan occidentale. L'area della reggenza di Ketapang nella provincia, per esempio, è molto più grande di una provincia di Java.

Questo pacco umanitario è stato ampiamente distribuito in alcune aree remote in diversi distretti tra cui Singkawang, Kubu Raya, Kayong Utara, Mempawah, Sambas, Bengkayang, Sanggau, Kapuas Hulu e Landak.

Incontro con brave persone nelle aree remote

L'esperienza più memorabile nel corso di queste attività sociali umanitarie, racconta questo religioso cappuccino, è la difficoltà per raggiungere queste aree remote che si trovano probabilmente "nel mezzo del nulla". “Con l'utile assistenza e il pieno supporto di numerosi volontari dei francescani e dei suoi partner locali, siamo finalmente riusciti a raggiungere alcune aree più remote nella zona a monte del Kalimantan occidentale a Kapuas Hulu e Landjak. A volte ci siamo dovuti godere il nostro riposo temporaneo di ‘sosta’, dormendo nel mezzo della piantagione di palme”. "Dormire di notte nel mezzo della piantagione di palme sta diventando comune in questo gruppo", ha aggiunto.

Ciò che ci ha molto confortato è stato il fatto che durante il nostro ritorno a Pontianak e nel mezzo della celebrazione di Eid-al-Fitri, “siamo stati trattati cordialmente e amichevolmente con grande abbondanza di cibo e bevande dai musulmani a Penyeladi, nel distretto di Sanggau”.

"West Kalimantan - ha detto ancora - sta diventando la zona rossa per il Covid-19 (poiché ha un accesso diretto da e verso West Kalimantan a Serawak, nello Stato della Malesia orientale) e vogliamo aiutare il programma del governo nei limiti del nostro budget e della nostra capacità”.

Le persone più colpite provengono principalmente da queste aree remote, un complesso residenziale nel mezzo di un'enorme piantagione di palme. "Ciò di cui hanno bisogno sono cose semplici: da mangiare", ha detto questo religioso cappuccino.

“Per arrivare in queste zone remote dobbiamo utilizzare il trasporto per vie navigabili con barche a motore, perché durante questa stagione delle piogge, la strada di accesso principale è molto difficile da percorrere. Quando dobbiamo usare minivan o camion, una "trasmissione" speciale dovrebbe essere disponibile sulla ruota in modo che i nostri camion non vengano capovolti ".

Il pieno sostegno dell'Ordine

Il programma è stato anche ampiamente e finanziariamente sostenuta dall'Ordine cappuccino francescano di Pontianak, come ha spiegato ad AsiaNews da padre Herman Mayong OFMCap, il provinciale.

Attraverso la da Justice Peace and Integrity Creation (JPIC) con sede a Pontianak, questo ordine religioso ha ottenuto numerosi aiuti finanziari dalla rete cappuccina locale e straniera, nonché dai suoi partner locali a Pontianak.

Parlando con AsiaNews di questa riuscita azione umanitaria, questo sacerdote di etnia Dayak ha detto: “quando il Covid-19 è esploso nella provincia di Kalimantan occidentale, ho fortemente sostenuto che la nostra provincia dell'Ordine dei cappuccini di Pontianak doveva fare qualcosa di utileper le persone più sfortunate. Insieme a p. William Chang - il vice provinciale dell'Ordine dei cappuccini - il vicario generale dell'arcidiocesi di Pontianak e il capo del nostro JPIC, abbiamo progettato questo programma umanitario. Questa iniziativa è stata quindi portata avanti da fr. Stefanus Paiman”. "La nostra azione è stata principalmente motivata da San Francesco, il cui amore per i poveri è molto forte e ha ispirato i nostri patroni cappuccini che erano molto attivi nell'aiutare i pazienti durante la peste".

"Ciò che ci ha reso molto lieti di questa iniziativa umanitaria è la risposta forte e buona da parte delle comunità cattoliche e non cattoliche della provincia di Kalimantan occidentale e dei nostri cappuccini della Curia romana", ha concluso.