Manila (AsiaNews/Agenzie) – Un'indagine compiuta a livello nazionale nelle Filippine sulla povertà, ha mostrato che il 48% delle famiglie, circa 12 milioni di famiglie, si considera "povera". Il dato – migliore - mostra una diminuzione di sei punti rispetto al precedente 54% registrato a dicembre dello scorso anno.

Le Social Weather Stations, che hanno condotto il sondaggio a novembre, hanno affermato che una famiglia si considera povera se il suo budget per le spese domestiche scende al di sotto della soglia fissata per una determinata area. A Metro Manila e Visayas, la soglia, secondo SWS, è fissata a un budget mensile di 15mila peso (circa 255 euro). La soglia è più bassa a Balance Luzon e a Mindanao a 10mila peso (circa 170 euro). Questo porta la soglia media nazionale a 12mila peso (circa 205 euro).

Il sondaggio SWS ha anche mostrato che il numero di famiglie che si considerano "povere borderline", al confine con la povertà, è cresciuto di 13 punti, raggiungendo il 36%. Anche la percentuale di coloro che si sono classificati come "non poveri" è scesa di sette punti al 16%. L'SWS ha registrato diminuzioni in questa categoria in Balance Luzon, Visayas e Mindanao. Delle famiglie che si reputano povere, circa due milioni si sentono "recentemente povere". Ciò significa che un anno o quattro anni fa si ritenevano non povere.

Quando si parla di povertà alimentare, il 31% delle famiglie si è valutato come povero di cibo, mentre il 47% povero di cibo borderline. L'SWS ha osservato che la percentuale di coloro che non si sentono poveri di cibo è scesa "in tutte le aree" a livello nazionale al 22%. Per gli standard SWS, una famiglia a Metro Manila o Visayas deve avere un budget alimentare mensile di almeno 8mila peso (circa 135 euro) per essere fuori dalla classificazione "scarsa". La soglia di povertà alimentare è fissata a 7mila peso (circa 120 euro) a Balance Luzon e a 5mila (circa 85 euro) a Mindanao. Questi dati portano la soglia media nazionale per la povertà alimentare a 7mila peso (120 euro).

L'indagine è stata condotta attraverso interviste faccia a faccia con 1.500 adulti a livello nazionale, con domande "rivolte ai capifamiglia”.