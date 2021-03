di Melani Manel Perera

Colombo (Asia News) - La piccola Misheli Nethanya ha festeggiato il suo nono compleanno in modo significativo, invitando tutti gli amici cattolici della sua età a praticare la virtù della 'condivisione' con i bambini che potrebbero non essere in grado di godersi la vita felicemente.

Domenica scorsa, 28 febbraio, la piccola Misheli Nethanya ha festeggiato il nono anno del suo compleanno in modo molto semplice ma molto ricco di felicità spirituale. "Questa Quaresima e l'epidemia di COVID-19 mi hanno fatto evitare festeggiamenti eccessivi per il mio compleanno. Facevamo molte cose in questo giorno negli anni precedenti. Organizzammo piccole feste, ecc. Ma secondo l’indicazione di mia Ammi (madre) sono d'accordo con lei a mantenere il mio compleanno in basso profilo, dando la priorità alla questione importante", ha detto la piccola Misheli Nethanya ad Asia News.

"Era – ha raccontato Misheli - una domenica e la mattina presto ho partecipato alla messa con le mie Ammi e Nanga (madre e sorellina). Alla messa, ho pregato Dio per me, per i miei familiari e anche per i miei insegnanti di scuola. E ho offerto una dozzina di quaderni al nostro parroco per dare a uno o più bambini che non sono in grado di acquistare quei libri di scuola, come regalo da parte mia per il mio compleanno". "In realtà voglio dire a tutti i miei amici e a tutti i bambini cristiani che hanno la mia età come noi piccoli possiamo rendere felice il nostro Gesù".

Un membro dei Piccoli amici di Gesù della parrocchia di Wewala e una studentessa della scuola del convento della Sacra Famiglia a Colombo-Bambalapitiya, Misheli Nethanya, che è in grado 04 quest'anno, ha raccontato ad Asia News come ha festeggiato il suo compleanno. "Dato che ora siamo nel periodo di Quaresima – ha detto Misheli - volevo mantenere il mio compleanno in un clima modesto. Perché, la mia Ammi (madre) mi aveva spiegato bene, come dovremmo vivere il periodo di Quaresima in modo significativo". “Così, tornata dalla messa ho tagliato il riso al latte invece di tagliare una torta di compleanno. Il piatto di riso al latte era disposto in modo piacevole e attraente con bellissimi fiori molto piccoli colti dal giardino di mia nonna. Era davvero carino e sono stata davvero felice di tagliarlo mentre soffiavo su una bella candelina rosa e cantavo 'buon compleanno Misheli - Doni'". (Doni è un vezzeggiativo per figlia). "Come mi avevano insegnato la mia Ammi e la mia nonna, il riso al latte è un alimento molto ricco e benedetto preparato con latte di cocco o latte fresco e riso. E questo latte-riso è usato come benedizione per ogni buona azione o occasioni meravigliose".

Dopo aver tagliato il latte-riso ha ricevuto dei regali, in contanti ma non in oggetti. Perché, ha siegato, "avevo dato un’indicazione, prima, quando i miei genitori mi avevano chiesto cosa mi aspettassi come regali per il mio compleanno di quest'anno avevo detto che mi piacerebbe aiutare alcuni bambini". “Di conseguenza, la mia Ammi e altri mi hanno regalato contanti per poter dare l'aiuto”.

“Il mio Thaththi (padre) ha detto che aiuterà per conto mio una bambina povera in questa settimana. Sono felice che mia nonna mi abbia detto che mi presenterà per aiutare due bambini della nostra parrocchia che hanno perso i loro padri in un incidente e a causa della recente epidemia di COVID-19. Domani o dopodomani andrò a trovarli e dare loro i miei regali in denaro per acquistare tutto ciò di cui hanno bisogno per la loro istruzione".

La piccola Msheli ha detto che, sempre, come la sua Ammi, anche la sua insegnante di classe, la signora Sugandhi, li spinge a fare cose buone nella loro vita. "Anche se è una piccola cosa, mi piace farlo per rendere felice il nostro Gesù, che ci ama tanto”, ha detto Misheli. "Non è triste per non aver avuto le torte di compleanno o le feste di compleanno. Ma sono davvero, davvero felice di come ho trascorso il mio compleanno, in modo significativo, anche pieno di gioia. Per questo, ringrazio la mia Ammi e tutti a casa".