di Melani Manel Perera

Colombo (Asia News) - L'arcivescovo di Colombo, cardinale Malcolm Ranjith, chiede a tutti i cattolici di dare la priorità alle osservanze religiose questo Natale. E di mantenere le celebrazioni solo tra i membri della famiglia e aiutare le persone affette da Covid-19. Le messe di Natale inizieranno alle 18:00 il 24 dicembre ogni volta con 50 devoti nelle chiese.

L'Arcivescovo ha anche chiesto ai media di astenersi dal trasmettere programmi che contaminano il vero significato del Natale.

Il cardinale Ranjith ieri, 17 dicembre, ha illustrato alla stampa come saranno quest'anno le celebrazioni della vigilia di Natale e del giorno di Natale. Le funzioni natalizie ci saranno ogni ora e inizieranno alle 18:00. Anche il 24 dicembre.

Le celebrazioni, inclusa la messa della vigilia di Natale, saranno limitate a 50 persone, nel rispetto di rigide norme sanitarie, ha detto l'arcivescovo Ranjith. "Le messe di Natale - ha detto - saranno organizzate dai parroci in base alle esigenze di ciascuna parrocchia soggetta alle linee guida sanitarie. Chiedo ai cattolici di non spostarsi da un distretto all'altro per visitare i parenti a causa del rischio accresciuto di pandemia di Covid-19".

La messa del 24 sarà celebrata dall'arcivescovo Ranjith nella chiesa di San Sebastiano, a Kandana, mentre il vescovi ausiliare Maxwell Silva sarà al santuario di Nostra Signora di Lourdes a Kimbulapitiya, il vescovo Anton Jayakody nella chiesa di San Sebastiano a Moratuwa, mentre la messa in lingua tamil sarà presieduta dal vescovo Anton Ranjith nella chiesa di San Silvestro Ettukala. Il nunzio apostolico in Sri Lanka mons. Brian Udaigwe celebrerà in inglese nella chiesa di All Saints a Borella, a Colombo.

Tutte queste funzioni religiose saranno trasmesse in diretta su vari canali televisivi.

"Festeggia questo Natale - ha chiesto ai cattolici il card. Ranjith - con i tuoi parenti stretti e cerca di aiutare coloro che sono stati direttamente colpiti da Covid-19. Ci sono persone che hanno perso il lavoro. Ci sono persone che stanno affrontando una crisi finanziaria. Invita una famiglia così a celebrare il Natale con te o manda loro del cibo o un pasto". L'arcivescovo Ranjith ha chiesto poi sia al governo che alle istituzioni private di astenersi dal tenere feste e riunioni questo Natale e concentrarsi invece sulla spiritualità e servire le persone bisognose nel Paese. "Alcuni programmi mediatici – ha detto ancora - hanno celebrato il Natale con persone nemmeno vestite correttamente. Non fatelo. Il Natale non è una celebrazione scherzosa. È un momento spirituale e religioso. Siamo contrari a simili modi per utilizzare ad altri scopi il significato ideale del Natale".