di Sumon Corraya

Dinajpur (AsiaNews) - L'ordinazione di cinque diaconi ha avuto luogo venerdì nella cattedrale di San Francesco Saverio a Dinajpur, nel nord del Bangladesh. Tra loro, tre sono sacerdoti diocesani p. Ruben Hasda, p. Marchlues Tirki, p. Nicholas Bassora, p. Nitto Anthony Ekka è della Holy Cross, e p. Elis Sarkar della Compagnia di Gesù.

Padre Ashish Runia, sacerdote della parrocchia della cattedrale di Dinajpur, ha detto ad AsiaNews che la data dell'ordinazione era diversa, nel 2020. Tuttavia, a causa del COVID-19, non è stato possibile celebrare l'ordinazione sacerdotale in altri momenti e altri luoghi. Pertanto, è stato deciso di celebrare l’ordinazione venerdì scorso con un numero limitato di partecipanti al programma. "Per ognuno - ha spiegato – erano previsti solo 10 parenti durante l’ordinazione. Ma abbiamo trasmesso l'ordinazione in diretta su Facebook".

In Bangladesh il governo ha prorogato il lockdown fino al 16 giugno. Gli istituti di istruzione restano chiusi.

Padre Runia ha detto che il numero delle vocazioni è sufficiente. Ogni anno il numero di nuovi credenti è aumentato grazie alla predicazione instancabile di catechisti, suore e sacerdoti. La vocazione è venuta da nuovi credenti. “Sono circa 50 i seminaristi che saranno sacerdoti in futuro”, ha detto.

Il vescovo Sebastian Tudu della diocesi di Dinajpur ha celebrato la Messa durante l'ordinazione. Nell’omelia ha detto ai nuovi sacerdoti: "Dio ti ha scelto per predicare il Vangelo. Ti impegni a servire la Chiesa. Dovrai obbedire ai tuoi doveri e dovrai farlo in modo appropriato". "Mentre eravate diaconi – ha detto ancora – avete prestato giuramento di essere santi e di santificare gli altri, quindi sii santo prima e santifica gli altri".

Infine, ha invitato i familiari dei nuovi sacerdoti a continuare a sostenere e ad amare i loro figli: "I vostri figli stanno diventando sacerdoti, hanno bisogno di continuo sostegno e amore da cui trarre ispirazione nella loro vita religiosa".

Alcuni sacerdoti neo-ordinati hanno raccontato la loro esperienza. "Mentre ero studente a scuola, capivo la vita dei sacerdoti, la loro vita mi ha attirato a divenire sacerdote", hanno detto p. Nicholas Bassora, CSC, e p. Elish Sarkar, SJ.

Il 30enne p. Nicholas Bassora è un nuovo credente in Cristo. Quando aveva 3 anni, nel 1993, lui e i suoi familiari hanno ricevuto il battesimo. In precedenza erano indù. Ma, racconta ad AsiaNews, “ho studiato in un collegio missionario e ho potuto entrare in contatto con preti e suore, la loro vita santa, il lavoro buono e gentile, mi piacevano e fin da bambino avevo deciso di diventare sacerdote”. Vuole predicare tra i non cristiani, lavorare tra i giovani e vuole fare visite familiari.

In Bangladesh c’è una piccola comunità cattolica con 500mila fedeli. Nel 2020, 26 diaconi sono diventati sacerdoti. E’ il numero più alto nella storia della Chiesa cattolica del Bangladesh.

La diocesi di Dinajpur conta oltre 60mila cattolici; la maggior parte sono tribali, con 18 parrocchie.