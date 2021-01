di Shafique Khokhar

Lahore (AsiaNews) - Samson Salamat (nella foto), presidente del movimento interreligioso Rwadari Tehreek, ha esortato il primo ministro del Pakistan Imran Khan e il suo governo ad intraprendere azioni immediate, efficaci e serie per fermare i crescenti incidenti, le tendenze di intolleranza religiosa, le istigazione alla violenza, le provocazioni, l’incitamento all'odio e la violenza a sfondo religioso.

Samson Salamat nella sua Lettera aperta al Primo Ministro ha scritto: "A nome dei miei colleghi pakistani e membri di Rwadari Tehreek-Pakistan, vorrei ringraziare e congratularmi con il vostro governo per aver sponsorizzato la risoluzione intitolata ‘Promuovere una cultura di pace e tolleranza per salvaguardare i siti religiosi’ (documento A / 75 / L.54) che è stato adottato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 21 gennaio 2021, per condannare tutti gli atti di minaccia e violenza, distruzione e danno diretto contro i siti religiosi, per denunciare qualsiasi atto per convertire con la forza qualsiasi sito religioso ed esprimere anche preoccupazione per l'aumento dell'intolleranza razziale e religiosa e della stereo-tipizzazione negativa delle religioni e condannare qualsiasi difesa dell'odio nazionale, razziale o religioso che promuove la discriminazione, l'ostilità o la violenza".

La lettera dice inoltre: "Mentre accogliamo con favore questa ultima iniziativa del vostro governo presso le Nazioni Unite, vorremmo richiamare la vostra attenzione sull'aumento dell'intolleranza religiosa, dell'odio e della violenza di matrice religiosa nella nostra società che deve essere affrontata immediatamente, seriamente ed efficacemente per controllare l'ulteriore danno e la destabilizzazione del Pakistan: i violenti attacchi alla comunità Hazara, la distruzione del tempio hindi a Karak e gli attacchi ai templi nel Sindh, l'incitamento all'odio e l'uso di un linguaggio offensivo e provocante sulla questione la costruzione del tempio indù a Islamabad, l'obiettivo costante dell'uccisione di cittadini Ahmadi, l'incitamento all'odio contro i cristiani sui social media, l'uso improprio delle leggi sulla blasfemia, il rapimento e la conversione religiosa forzata delle ragazze minorenni cristiane e indù sono alcune delle questioni critiche che devono la tua attenzione immediata”.

Samson Salamat aggiunge che, purtroppo, in quasi tutte le questioni e gli incidenti sopra menzionati le autorità non hanno fornito garanzie e non c'è stata quasi nessuna azione significativa contro le organizzazioni estremiste e terroristiche o le persone coinvolte nella creazione di questa minaccia e nella distruzione dello spirito della visione del Quaid-e-Azam Muhammed Ali Jinnah, il fondatore del nostro amato Paese.

Il presidente di Rwadari Tehreek Pakistan a nome dell’associaione ha raccomandato i seguenti passaggi e iniziative per affrontare l'intolleranza religiosa, l'estremismo e il terrorismo:

garantire che i sistemi costituzionali e legali forniscano garanzie effettive di libertà di pensiero, religione o credo, compresa la fornitura di rimedi efficaci nei casi in cui il diritto alla libertà di religione o credo sia violato.

Assicurarsi, in particolare, che nessuno all'interno della propria potestà sia privato del diritto alla vita, alla libertà e alla sicurezza e che non sia sottoposto a tortura o altri trattamenti crudeli, inumani o degradanti a causa della religione o del credo.

Il governo dovrebbe notificare le promesse fatte con la comunità Hazara dopo la tua visita a Quetta come Primo Ministro dopo l'incidente di Mach per garantire che gli impegni siano tradotti in politiche e azioni pratiche per proteggere efficacemente le vite dei cittadini Hazara per porre fine a più di un decennio di spargimenti di sangue.

Al fine di garantire che la società sia libera da intolleranza, estremismo violento e terrorismo, l'attuazione del Piano d'azione nazionale dovrebbe essere garantita nella lettera e nello spirito. È immediatamente richiesta un'azione indiscriminata e severa contro i gruppi estremisti banditi per interrompere le loro attività, ad esempio manifestazioni pubbliche, riunioni, raccolta di fondi, sit-in e tutti gli atti di incitamento all'odio e istigazione alla violenza.

L'abuso della legge sulla blasfemia continua a spaventare i cittadini appartenenti a minoranze e ha portato all'uccisione di innocenti e alla distruzione dei loro luoghi di culto e di altre proprietà, pertanto dovrebbe essere avviata una revisione di queste leggi per astenersi da ulteriori danni.

Il Syllabus (corso di studi) dovrebbe essere liberato da ogni pregiudizio e fanatismo per de-radicalizzare i giovani e dovrebbe essere fermato l'ingresso di elementi estremisti nelle istituzioni educative. La politica di tolleranza zero dovrebbe essere adottata e implementata contro l'incitamento all'odio, il linguaggio offensivo e provocatorio contro indù, cristiani, comunità Ahmadi e musulmani sciiti che è attualmente al culmine.

Samson Salamat spera che le questioni e le preoccupazioni menzionate nella lettera vengano affrontate in modo approfondito dal Primo Ministro del Pakistan e dal suo governo con misure pratiche per porre fine all'intolleranza religiosa, all'incitamento all'odio e alla violenza a sfondo religioso della nostra società.