di Fady Noun

Per il centenario del Grande Libano, la rivista universitaria “Travaux et Jours * dedica un numero speciale alla genesi dello Stato libanese. "La storia è disseminata di nazioni distrutte", scrive Mauriac, ma che il Libano "non è eterno" non significa che sia morto.

Beirut (AsiaNews) - Per il centenario del Grande Libano, la rivista universitaria “Travaux et Jours * dedica un numero speciale alla genesi dello Stato libanese. Il suo caporedattore, Antoine Courban, intitola il suo editoriale "Un identité nationale à conquer". Questo titolo dà il tono all'intera questione, affermando una verità fondamentale: come ogni realtà storica, politica e sociale, il Libano è una nazione in via di sviluppo, non è un dato fisso.

Questo testo introduttivo riproduce un passaggio di una lettera pastorale del patriarca Elias Hoyek risalente al 1931. Colui che negoziava a Versailles per la creazione del Grande Libano scongiura ufficiali e sovrani dell’epoca di occuparsi di preservare il bene comune e non l'interesse personale: “Voi – scrisse - capi del Paese, voi giudici della terra, voi deputati delle persone che vivete per conto del popolo, (…) siete obbligati, nella vostra capacità ufficiale e secondo le vostre responsabilità, a cercare l'interesse pubblico. Il tuo tempo non è dedicato ai tuoi migliori interessi, la tua azione non è per te, ma per lo Stato e per la patria che rappresenti. Questo angosciato SOS viene lanciato dieci anni dopo l'annuncio del generale Henri Joseph Eugène Gouraud. Antoine Courban lo commenta così: “Lui (il patriarca maronita) aveva sentito il pericolo del clientelismo e del cattivo governo di cui osserviamo, cento anni dopo, i disastrosi danni del nostro paese”.

L'appello del patriarca Hoyek rimane estremamente attuale. Il Libano è ingovernabile? È solo un errore della storia? Di fronte alle ideologie che lo presentano come "distaccato" dal mandato francese, da una "naturale" Siria, il Libano si giustifica come Stato indipendente?

Una risposta convincente viene data a questa domanda da Jacques Keilo, ingegnere cartografo, medico dell'Università di Parigi IV-Sorbona. Per questo dottore in geografia politica, la risposta a questa domanda centrale è negativa e non lascia dubbi. Keilo si prefigge - certamente entro i limiti di un articolo di giornale - di decostruire il discorso ideologico che cerca di diluire il Grande Libano in un'entità politica più ampia che la precede.

Utilizzando i due concetti di "continuazione" e "successione", il ricercatore dimostra che la Repubblica araba siriana non è "né la continuazione né la successione" di questa lontana realtà che è l'antico spazio storico-geografico chiamato Siria e che, dall'antichità classica all'impero Ottomano, ha vari contorni; tuttavia, ammette che Libano e Siria sono quasi due, ciascuno a modo suo, "eredi culturali" di questo spazio di cui riproducono determinate caratteristiche, in quanto la geografia condiziona necessariamente la storia.

In un articolo pubblicato su L’Orient-Le Jour ("La 'Fenicia', Entering Historical Reality and Political Recovery, 2 marzo 2019), Keilo applica lo stesso ragionamento anche a un'ideologia che alcuni “libanesi" hanno sviluppato come argomento contro i partigiani della Grande Siria. Ci assicura, quindi, che è ugualmente falso iscrivere i libanesi in "continuità o successione" della Fenicia storica, quanto registrarli nella continuità o nella successione dell'antica Siria.

Libanesi e arabisti

Queste costruzioni storiche ideologiche si scontreranno, a volte con veemenza, tra il 1918 e il 1920, il periodo immediatamente successivo alla fine della prima guerra mondiale, allo smantellamento dell'Impero ottomano e alla proclamazione del Grande Libano il 1 settembre 1920. In due articoli distinti, la storica Carla Eddé, vicerettore dell'USJ e il saggista Youssef Moawadan analizzano, ciascuno secondo una diversa prospettiva, questo periodo cardine.

I dubbi vengono anche interamente dalla potenza mandataria. Carla Eddé parla della genesi dello Stato libanese come un "difficile apprendimento dei dissensi e dei negoziati". Vediamo in questo periodo opporsi i "libanesi" agli "arabisti", così come i partigiani di un Siria araba e quelli di un Siria siriana. "Non dovremmo commemorare la genesi dello Stato libanese nel 1920? (...) Cento anni dopo, la questione si sta ancora dividendo in Libano ", osserva l'autore dell'articolo. Quindi, se non siamo un errore della storia, dopo cento anni di cattiva governance, siamo sicuramente ancora una pagina incompiuta.

Da parte sua, affrontando l’argomento da una prospettiva puramente maronita, Youssef Moawad evoca una popolazione di sopravvissuti alla grande carestia del 1915-1918, che vedono il Libano come "un Paese a portata di mano". "Il peso delle rivendicazioni dei cristiani di montagna e di Beirut è stato decisivo (nella decisione di creare lo Stato del Grande Libano), scrive in particolare Moawad. Questo aiuta a capire meglio perché la figura del patriarca maronita dell'epoca, il vescovo Elias Hoyek, occupa un posto di rilievo nella galleria di ritratti dei padri fondatori del moderno Libano”.

“Travaux et Jours” un'impresa

È giusto riconoscere che la pubblicazione di Travaux et Jours, in questo periodo di confinamento e collasso finanziario, è un vero risultato, che dobbiamo riconoscere ad Antoine Courban. La revisione è anche un tributo a un'università che è proseguita sin dal suo inizio nel 1875, e in particolare dopo l'annuncio del Grande Libano, per promuovere i valori dell'unità nazionale e la ricerca comune.

Non è eccessivo dire che la Saint Joseph University ha contribuito notevolmente a instillare nelle generazioni che ha formato uno spirito di appartenenza nazionale alla loro terra natale. Allo stesso modo, ha sempre promosso la cultura di unità politica e un attaccamento costante e leale a uno Stato sovrano. Un retaggio che dovrebbe motivare ancora di più la generazione del 17 ottobre per raddrizzare le istituzioni e combattere un clientelismo che suscita la discordia e sconfigge gli Stati.

Nella foto: Il generale Henri Gouraud, che proclamò il Grande Libano, e il patriarca Elias Hoyek a Dimane, sede dei patriarchi maroniti.

