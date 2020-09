di Thanh Thuy

Iniziato il nuovo anno scolastico, ma con le misure per conmbattere l’epidemia di Covid-19. In alcuni istituti gruppi di insegnanti hanno ideato lezioni video per insegnare online attraverso il sito web della scuola.

Ho Chi Minh City (AsiaNews) - Quasi 23 milioni di studenti vietnamiti sono entrati nel nuovo anno scolastico il 5 settembre. Tuttavia, a causa dell'epidemia di Covid-19 alcune scuole hanno organizzato la giornata del nuovo anno scolastico in diverse forme. Molte devono ancora aderire alle distanze sociali per garantire la sicurezza degli studenti. Altre hanno tenuto il giorno di apertura del nuovo anno scolastico online.

Nell'ultimo mese, Đà Nẵng City è stata la più gravemente colpita dalla pandemia di Covid-19. Tuttavia, alle 6:00 del 5 settembre, tutti gli alunni di Đà Nẵng City sono entrati nel nuovo anno scolastico svolgendo il tema: "Đà Nẵng - Hello New School Yea".

E’ stata anche la prima mattina nella quale Đà Nẵng City ha cambiato le sue misure per prevenire e combattere l'epidemia. Secondo il documento n. 5896 / UBND-VHXH del Comitato popolare di Đà Nẵng City, "Tutte le società commerciali, i servizi economici che non sono necessari devono continuare a chiudere per prevenire e combattere la pericolosa pandemia".

Inoltre, il Ministero dell'Istruzione e della Formazione ha stabilito che le scuole eseguano solo “brevi inaugurazioni”, non tenendo “lunghe assemblee e discorsi” per evitare di radunare troppi studenti nel cortile della scuola, garantire sicurezza e prevenire questa pandemia. Pertanto, il giorno di apertura del nuovo anno scolastico è stato organizzato in diretta televisiva.

Alla Võ Thị Sáu Primary Scholl (a Hải Châu della città di Đà Nẵng), gli insegnanti sono stati divisi in piccoli gruppi per guardare in TV la cerimonia di apertura del nuovo anno scolastico. Dopo di che essi hanno condiviso le informazioni del programma televisivo con i loro alunni.

Nguyễn Thái Phong, preside della scuola elementare Võ Thị Sáu ha detto: “La pandemia è molto complicata e pericolosa. Pertanto, il Dipartimento per l'istruzione e la formazione di Đà Nẵng City ha implementato il "Programma di insegnamento online". "In particolare, - ha aggiunto - gruppi di insegnanti hanno ideato lezioni video per insegnare online attraverso il sito web della scuola. Nella prima settimana dell'anno scolastico (scuola elementare Võ Thị Sáu) gli insegnanti rivedono soprattutto le conoscenze dei loro alunni. A seconda della nuova situazione e del piano scolastico, gli insegnanti continueranno a prendere misure appropriate per trasmettere le conoscenze agli studenti in questo anno scolastico".

Alla scuola elementare Núi Thành di Hải Châu di Đà Đãng, molti insegnanti erano presenti la mattina presto per prepararsi alla sessione di apertura online. La signora Hoàng Minh Vi, insegnante per 27 anni, vicedirettrice delle scuole primarie Núi Thành, ha detto: "Questa è la prima volta che la cerimonia di apertura del nuovo anno scolastico è stata silenziosa, senza studenti. Mi dispiace molto per gli studenti". Secondo la signora Khanh, negli ultimi giorni, questi insegnanti hanno progettato e elaborato i video scolastici da consegnare agli studenti. Gli insegnanti della scuola hanno collegato i video online e condivisi con i genitori tramite canali online,

Mai Tấn Linh, vice-presidente del Dipartimento dell'istruzione e della formazione di Ho Chi Minh City, ha dichiarato: "Dal 7 al 9 settembre, le classi di Đà Nẵng City faranno l'apprendimento online fino a quando gli alunni e gli studenti non potranno andare a scuola per imparare direttamente”. Durante questo periodo, gli alunni non sono autorizzati a frequentare le scuole. Gli insegnanti dovranno creare dei gruppi di studio sul web per comunicare tra loro. Nel caso in cui gli alunni non possono apprendere con l’insegnamento online o tramite software, gli insegnanti forniranno lezioni, esercizi, domande e riceveranno feedback dagli studenti tramite email o i social network.

Riguardo agli alunni della prima classe, gli insegnanti dovranno selezionare il contenuto, le conoscenze e le abilità fondamentali ed essenziali per guidare i genitori su come istruire i propri figli a casa e prepararli al rientro in classe. Dopo una settimana, se questi studenti non saranno tornati a scuola, l'istituto chiederà all'insegnante di adattare il piano didattico, preparando lezioni online.