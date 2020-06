Cagayan de Oro (AsiaNews) - Mons. Jose Cabantan, 63 anni, è il nuovo vescovo di Cagayan de Oro, nominato ieri da papa Francesco.

Mons. Araneta Cabantan (nella foto) è nato a Lagonglong, Misamis Orientale, il 19 giugno 1957. Era un ingegnere chimico prima di essere ordinato sacerdote all'età di 32 anni il 30 aprile 1990 nella parrocchia di San Giovanni Battista, sempre nella città di Lagonglong.

Ha compiuto gli studi secondari alla Saint John the Baptist High School di Lagonglong. Ha successivamente conseguito il baccellierato in Ingegneria chimica al Cebu Institute of Tecnology di Cebu City, il Master in Ministero pastorale al St. John Vianney Theological seminary di Cagayan de Oro - è il primo arcivescovo che ha studiato in tale seminario - e la licenza in Sacra teologia alla Loyola School of Theology di Manila.

Dopo un anno come vice-parroco della Cattedrale, è stato, dal 1991 al 1995, amministratore della San Roque parish di Catarman, Camaguin. Dal 1995 al 1997 è stato decano degli studi al San Jose de Mindanao Seminary di Cagayan de Oro. Dopo tre anni di studio al Loyola School of Theology ed un anno come direttore del San Jose Seminary di Quezon City, è stato, dal 2000 al 2007, formatore al St.John Vianney Theological Seminary di Cagayan de Oro. Dal 2007 al 2010 è stato parroco della Medalla Milagrosa parish di Cagayan de Oro.

Eletto il 18 febbraio 2010 vescovo di Malaybalay, è stato consacrato il 30 aprile successivo.

Nella Conferenza episcopale delle Filippine è stato eletto presidente della Commissione episcopale per le Comunità di base.

In un'intervista il nuovo arcivescovo ha annunciato il suo ingresso per il 28 agosto, festa di Sant'Agostino, santo patrono di Cagayan de Oro. Ha aggiunto che solo poche persone potranno partecipare all'evento a causa della pandemia.