Papa Francesco in un telegramma di condoglianze ne ricorda il Il “generoso servizio alla Chiesa in Malesia” e “l’impegno di lunga data per la promozione dell'ecumenismo e del dialogo interreligioso”.

Città del Vaticano (AsiaNews) – Il “generoso servizio alla Chiesa in Malesia” e “l’impegno di lunga data per la promozione dell'ecumenismo e del dialogo interreligioso” del cardinale Anthony Soter Fernandez, morto il 28 ottobre, sono ricordati da papa Francesco nel telegramma di condoglianze inviato all’arcivescovo di Kuala Lumpur, mons. Julian Leow Beng Kim.

Primo cardinale nato in Malaysia, convinto dell’importanza del ruolo della Chiesa nella costruzione e nella crescita del Paese, si è sempre speso per lo sviluppo integrale del popolo, lottando contro le ingiustizie sociali e promuovendo il dialogo in una realtà multirazziale e multiculturale.

Nato da una famiglia di origine indiana il 22 aprile 1932, a Sungai Petani, a circa trecento chilometri da Kuala Lumpur, il cardinale ha compiuto gli studi primari prima nel convento Holy Infant Jesus di Taiping e poi nelle scuole Saint Theresa e Ibrahim a Sungai Petani. Prima di entrare nel seminario diocesano di Singapore, nel 1958, per dieci anni ha lavorato come assistente ospedaliero.

Ordinato sacerdote il 10 dicembre del 1966, è stato assistente vicario a Taiping e nella stessa Penang, e vicario nella chiesa di Saint Louis a Taiping dal 1969 al 1971. Dal luglio 1971 ha iniziato un periodo di approfondimento formativo trasferendosi prima a Manila, per seguire i corsi dell’International Training Institute for World Churchmen e dell’East Asian Pastoral Institute, poi a Bangalore, in India, dove ha frequentato il National Biblical, Catechetical and Liturgical Centre.

Rientrato in Malaysa, a Penang, nel 1973, ha svolto il ruolo di formatore fino al 1975 e poi di rettore fino al 1977 nel College General Mayor Seminary.

È stato fra i protagonisti dello storico “aggiornamento” del 1976, quando tutti i vescovi e i sacerdoti della Malaysia si sono riuniti per la prima volta per elaborare il piano pastorale alla luce del concilio Vaticano II. Da allora, ogni dieci anni, viene convocata la Peninsular Malaysia Pastoral Convention.

Nominato vescovo di Penang nel 1977, nel 1983 fu chiamato a succedere al primo arcivescovo di Kuala Lumpur. Nella diocese è rimasto fino al 24 maggio 2003. Durante questo periodo, oltre a essere stato membro della Congregazione per l’evangelizzazione dei popoli e dei Pontifici consigli per l’unità dei cristiani e per il dialogo interreligioso, ha ricoperto numerosi incarichi fra i quali la presidenza della Conferenza episcopale di Malaysia-Singapore-Brunei (dal 1987 al 1990 e dal 2000 al 2003), la presidenza della Federazione cristiana della Malaysia e del Consiglio consultivo malese per il buddismo, il cristianesimo, l’induismo, il sikhismo, il taoismo, organismo quest’ultimo di cui è stato uno dei primi membri.

Arcivescovo emerito di Kuala Lumpur, dal 15 aprile 2003, si è dedicato alla formazione dei sacerdoti come direttore spirituale.

Papa Francesco lo ha creato cardinale nel Concistoro del 19 novembre 2016, assegnandogli il titolo di Sant’Alberto Magno.

Le esequie saranno celebrate domain, 31 ottobre, nella cattedrale di Kuala Lampur. A causa di restrizioni sanitarie, i funerali non saranno celebrati pubblicamente, ma saranno trasmessi in diretta sul canale Youtube dell'Arcidiocesi.

L'attuale arcivescovo di Kuala Lumpur Julian Leow ha invitato i membri del clero malese, consacrati e fedeli a "ricordare Sua Eminenza il Cardinale Anthony Soter Fernandez nelle vostre Messe e preghiere".