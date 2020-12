di Sumon Corraya

Il 32enne p. Bormon ha ricevuto il battesimo dall'induismo nel 2002. In Bangladesh ci sono circa 117mila tribali Koch. Attualmente, più di mille Koch hanno ricevuto il cristianesimo per il grande lavoro dei missionari locali e italiani del Pime.

Dhaka (AsiaNews) - Oggi sei diaconi diventano sacerdoti nella chiesa cattedrale di St. Mary a Ramna di Dhaka. Tra loro Biswajit Bernard Bormon che è diventato il primo sacerdote della comunità tribale Koch della parrocchia Kewachala a Gazipur.

P. Bormon ha parlato della sua fede ad AsiaNews: "Nella mia infanzia, prima di vedere p. Dominic Sentu Rozario, pensavo che non ci fosse nessun cristiano in Bangladesh perché non ne avevo visti prima di incontrare p. Dominic". Il sacerdote diocesano padre Dominic Sentu Rozario ha iniziato a predicare nel 1996 con l'aiuto del missionario del Pime a Manikganj e nella regione di Gazipur tra i non cristiani. L'arcidiocesi di Dhaka ha tre regioni. Queste sono la città di Dhaka, Atharogram e la regione di Bhawal.

P. Bormon ha sottolineato il motivo della scelta di diventare sacerdote: "Quando ho visto il lavoro buono e gentile di padre Dominic, il suo sacrificio e la vita santa, mi ha attratto. Così sono entrato in seminario per diventare prete. A poco a poco ho potuto realizzare il gusto e la bellezza della vita del sacerdozio. Ed è così che oggi divento sacerdote".

“Ho visto padre Dominic portare seminaristi nella zona del nostro villaggio per il lavoro pastorale. Ho capito quanto è bella la vita dei seminaristi. Hanno visitato le case in bicicletta per il servizio e il lavoro premuroso. Hanno aiutato altri a sorridere. Queste cose mi hanno aiutato a essere un prete”, ha aggiunto. Padre Bormon ha informato che lui e suo fratello maggiore hanno ricevuto il cristianesimo mentre erano studenti nella scuola gestita dalla Chiesa. Le loro due sorelle maggiori sono ancora indù.

La Messa di Ringraziamento sarà celebrata da lui l'8 gennaio nella sua parrocchia di Kewachala. Vi saranno anche le sue sorelle e i suoi parenti indù.

P. Bormon racconta ad AsiaNews i suoi sentimenti dopo essere diventato sacerdote: "Anche se non sono idoneo, ma Dio mi ha scelto dal grembo di mia madre per essere sacerdote". Cita Geremia 1: 5: “Prima di formarti nel grembo materno ti conoscevo, prima che tu nascessi ti ho separato; Ti ho nominato profeta delle nazioni". L’ha usato nel “ricordino” per la sua ordinazione sacerdotale (nella foto). Ha ricordato che per ricevere il cristianesimo, lui e la sua famiglia hanno affrontato ostacoli dalla comunità indù. Dice: “Mio padre era un madbor (leader) nel nostro villaggio. Quando ho ricevuto il battesimo, abbiamo dovuto affrontare molti problemi sociali. Le persone della comunità indù ci hanno deriso e ci hanno emarginato. Le molte tentazioni e i problemi che ho dovuto affrontare quando ero in seminario, li ho potuti superare per la benedizione di Dio quando mi ha scelto".

P. Bormon ha raccontato il battesimo dei suoi genitori: “Diciotto anni fa ho ricevuto il battesimo. Desideravo che tutti i membri della famiglia andassimo insieme in chiesa e lo scorso 4 dicembre mio padre e mia madre hanno ricevuto il battesimo dalle mie mani. È stato il giorno più gioioso della mia vita. Mi sento felice perché con il battesimo ho aperto la strada per il paradiso dei miei genitori". Più tardi lo stesso giorno ha anche rinnovato il matrimonio dei suoi genitori secondo la Chiesa cattolica.

L'arcidiocesi di Dhaka ha 80mila cattolici. 2500 di loro provengono dalla regione di Manikgonj e Gazipur. In questa zona i cristiani che hanno ricevuto il cristianesimo erano indù e musulmani, compresa la comunità di Koch.

Don Dominic Sentu Rozario predica nella regione di Manikgonj e Gazipur dal 1996. Racconta ad AsiaNews di essere molto felice per l'ordinazione sacerdotale del diacono Bormon: “Oggi sono molto felice e non riesco a esprimerlo in nessun modo, nel vedere Biswajit Bernard Bormon divenuto prete! Mi sembra che la mia vita missionaria abbia successo”. Don Dominic ha spiegato il suo stile di predicare il Vangelo. Ha detto: “Seguo il metodo dell'evangelizzazione attraverso l'educazione. Ho visto l’ignoranza della comunità tribale di Koch e predico la Buona novella tramite l'istruzione. A poco a poco i Koch stanno diventando istruiti e ricevono il cristianesimo. In questa zona il Regno di Dio ha enormi possibilità di estendersi".

P. Dominic ha detto che all'ordinazione sacerdotale di Biswajit Bernard Bormon, hanno contribuito anche i missionari italiani del Pime. “I missionari del Pime hanno lavorato per la cura spirituale di quest'area. Li ringrazio”.