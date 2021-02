Città del Vaticano (AsiaNews) – Papa Francesco parteciperà alla prima celebrazione della Giornata internazionale della fratellanza umana, evento virtuale organizzato dallo sceicco Mohammed Bin Zayed ad Abu Dhabi, capitale degli Emirati Arabi Uniti, con la partecipazione, tra gli altri, del Grande imam di Al-Azhar, Ahmad Al-Tayyeb e del segretario generale delle Nazioni Unite, António Guterres.

Nella medesima occasione verrà assegnato il Premio Zayed per la fratellanza umana che si ispira al Documento sulla fratellanza umana. L’incontro e la cerimonia di premiazione verranno trasmessi in streaming in diverse lingue dalle ore 14.30 (ora di Roma) 13.30 (GMT) da Vatican News.

La data dell’evento, il 4 febbraio, è quella scelta dall’Onu per la Giornata. Il 4 febbraio 2019, nel corso del viaggio di Francesco negli Emirati Arabi Uniti, il Papa e il Grande imam di Al-Azhar, Ahmad Al-Tayyeb, considerato la massima autorità religiosa sunnita, firmarono (nella foto) il documento sulla Fratellanza umana per la pace mondiale e la convivenza comune. Pochi mesi dopo è stato istituito l’Alto comitato per la fratellanza umana per tradurre le aspirazioni del documento sulla fratellanza in impegni e azioni concrete, per promuovere la fraternità, la solidarietà, il rispetto e la comprensione reciproca.

"Questa celebrazione risponde al chiaro invito rivolto da Papa Francesco a tutta l’umanità a costruire un presente di pace nell’incontro con l’altro", ha sottolineato il cardinale Miguel Ángel Ayuso Guixot, MCCJ, presidente del Pontificio consiglio per il dialogo interreligioso. "Nell’ottobre 2020 - ha aggiunto - tale invito divenne ancora più ineludibile con l'enciclica Fratelli tutti. Questi incontri sono un modo per realizzare un’amicizia sociale autentica, come ci ha chiesto il Santo Padre",