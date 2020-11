Città del Vaticano (AsiaNews) – Pregare come Maria: “Signore, quello che Tu vuoi, quando Tu vuoi e come Tu vuoi”. Una preghiera semplice, “ma mettere la nostra vita nelle mani di Dio” è stato l’argomento del quale papa Francesco ha parlato all’udienza generale di oggi, svoltasi anche oggi nella biblioteca privata.

Proseguendo nel ciclo di catechesi sulla preghiera, Francesco ha incentra la sua meditazione su “La Vergine Maria donna orante”.

“La Madonna – ha detto - pregava. Quando ancora il mondo la ignora, quando è una semplice ragazza promessa sposa di un uomo della casa di Davide, Maria prega. Possiamo immaginare la giovane di Nazareth raccolta nel silenzio, in continuo dialogo con Dio, che presto le avrebbe affidato la sua missione. Lei è già piena di grazia e immacolata fin dalla concezione, ma ancora non sa nulla della sua sorprendente e straordinaria vocazione e del mare tempestoso che dovrà solcare”.

“Una cosa è certa: Maria appartiene alla grande schiera di quegli umili di cuore che gli storici ufficiali non inseriscono nei loro libri, ma con i quali Dio ha preparato la venuta del suo Figlio. Maria non dirige autonomamente la sua vita: aspetta che Dio prenda le redini del suo cammino e la guidi dove Egli vuole. È docile, e con questa sua disponibilità predispone i grandi avvenimenti che coinvolgono Dio nel mondo”.

“Maria è in preghiera, quando l’arcangelo Gabriele viene a portarle l’annuncio a Nazareth. Il suo ‘Eccomi’, piccolo e immenso, che in quel momento fa sobbalzare di gioia l’intera creazione, era stato preceduto nella storia della salvezza da tanti altri ‘eccomi’, da tante obbedienze fiduciose, da tante disponibilità alla volontà di Dio. Non c’è modo migliore di pregare che mettersi come Maria in un atteggiamento di apertura: ‘Signore, quello che Tu vuoi, quando Tu vuoi e come Tu vuoi’. Il cuore aperto alla volontà di Dio”.

“Quanti credenti vivono così la loro preghiera! Con umiltà semplice” “E questi pregano così non arrabbiandosi perché le giornate sono piene di problemi, ma andando incontro alla realtà e sapendo che nell’amore umile, nell’amore offerto in ogni situazione, noi diventiamo strumenti della grazia di Dio: ‘Signore, quello che Tu vuoi, quando Tu vuoi e come Tu vuoi’. Una preghiera semplice, ma è mettere la nostra vita nelle mani del Signore, perché sia lui a guidarci. Tutti possiamo pregare così, quasi senza parole. Semplice: ‘Signore, quello che Tu vuoi, quanto Tu vuoi e come Tu vuoi”.

“Se nella preghiera comprendiamo che ogni giorno donato da Dio è una chiamata, allora allarghiamo il cuore e accogliamo tutto. Si impara a dire: ‘Quello che Tu vuoi, Signore. Promettimi solo che sarai presente ad ogni passo del mio cammino’. Questo è importante: chiedere al Signore la sua presenza, che non ci abbandoni”.

“Maria accompagna in preghiera tutta la vita di Gesù, fino alla morte e alla risurrezione; e alla fine accompagna i primi passi della Chiesa nascente (cfr At 1,14). Prega con i discepoli che hanno attraversato lo scandalo della croce. Prega con Pietro, che ha ceduto alla paura e ha pianto per il rimorso. Maria è lì, in mezzo agli uomini e alle donne che suo Figlio ha chiamato a formare la sua Comunità. Maria non fa il sacerdote, è uno della Comunità”. “Prega con loro e per loro. E, nuovamente, la sua preghiera precede il futuro che sta per compiersi: per opera dello Spirito Santo è diventata Madre di Dio, e per opera dello Spirito Santo, diventa Madre della Chiesa. Pregando con la Chiesa diventa Madre della Chiesa”.

“Nella Vergine Maria, la naturale intuizione femminile viene esaltata dalla sua singolarissima unione con Dio nella preghiera. Per questo, leggendo il Vangelo, notiamo che ella sembra qualche volta scomparire, per poi riaffiorare nei momenti cruciali: è aperta alla voce di Dio che guida il suo cuore e i suoi passi là dove c’è bisogno della sua presenza di madre e discepola. Maria mai dice fate come vi dico, sempre indica Gesù”.

“Qualcuno – ha concluso - ha paragonato il cuore di Maria a una perla di incomparabile splendore, formata e levigata dalla paziente accoglienza della volontà di Dio attraverso i misteri di Gesù meditati in preghiera. Che bello se anche noi potremo assomigliare un po’ alla nostra Madre! Col cuore aperto alla parola di Dio, che sa accogliere”.