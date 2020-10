di Melani Manel Perera

Cristiani, ma anche buddisti ritengono che l’emendamento promuova l’autoritarismo, in quanto concede più poteri al già potente presidente esecutivo, indebolisce il parlamento, il primo ministro e i ministri, riduce l'indipendenza della magistratura e delle istituzioni, rende difficile per i cittadini far parte del processo legislativo e contrastare l’esecutivo.

Colombo (Asia News) – Il 20mo emendamento alla Costituzione non dovrebbe essere portato avanti nella sua interezza e invece una nuova Costituzione dovrebbe essere la priorità nazionale in questo momento, ha affermato ieri, 13 ottobre, la Conferenza episcopale cattolica dello Sri Lanka (CBCSL), rilasciando una dichiarazione.

Cristiani, ma anche buddisti dello Sri Lanka ritengono che l’emendamento promuova l’autoritarismo, in quanto concede più poteri al già potente presidente esecutivo, indebolisce il parlamento, il primo ministro e i ministri, riduce l'indipendenza della magistratura e delle istituzioni, rende difficile per i cittadini far parte del processo legislativo e contrastare l’esecutivo.

Simile al 18mo emendamento alla Costituzione della precedente amministrazione Rajapaksa - annullato dal governo precedente attraverso il 19mo emendamento - il 20mo emendamento prevede che il presidente nomini il capo dell’amministrazione giudiziaria, i giudici della Corte suprema e d'appello, il revisore generale, il procuratore generale e il difensore civico. Esso dà anche al presidente la discrezione di nominare componenti della Commissione per il servizio giudiziario, della Commissione per il servizio pubblico, per i diritti umani e alla polizia, il che rischia di minare la loro indipendenza. I poteri della Commissione elettorale sono ridotti e il presidente ha la massima discrezione nella nomina del presidente e dei membri della commissione stessa.

Opposizione e grande preoccupazione sono state espresse, oltre che dalla Conferenza episcopale cattolica dello Sri Lanka (CBCSL), dal Consiglio cristiano nazionale (NCC), dal Movimento di solidarietà cristiana (CSM) un gruppo ecumenico e da singoli prelati cristiani e buddisti.

Il CSM, insieme ad altri attivisti è andato in tribunale, ha distribuito volantini, ha organizzato una riunione di preghiera e discussioni come possibile, data la presenza del COVID-19.

Il presidente della CBCSL, il vescovo Winston S. Fernando e il segretario, il vescovo JD Anthony nella dichiarazione del 13 ottobre hanno sottolineato che "la concentrazione del potere in un singolo senza controlli e bilanciamenti non è di buon auspicio per una repubblica democratica e socialista". "Una maggioranza di due terzi dei membri in Parlamento basato su partiti politici non lo fa. È nostra opinione che le regole non debbano essere modificate a causa dei capricci e delle incongruenze dei singoli giocatori, ma per identificare ed eleggere persone idonee che rispetteranno il regole per salvaguardare la verità, la giustizia e il benessere del Paese. È dovere del Parlamento democraticamente eletto creare strutture di governo sane, in grado di far avanzare il Paese. I pianificatori devono essere consapevoli di colmare le lacune che portano a molteplici interpretazioni". E infine, "serve maggiore chiarezza se la costituzione deve servire la cittadinanza, quindi il 20mo emendamento non dovrebbe essere portato avanti, nella sua interezza, e invece una nuova Costituzione dovrebbe essere la priorità nazionale al momento".

Da parte sua, la fraternità buddista ha notato che il 20mo emendamento alla Costituzione rifiuta il nucleo della democrazia, che è uno degli elementi per il progresso dell'umanità, e quindi non dovrebbe essere promulgato. Occorre adottare misure per redigere una nuova Costituzione che sostenga la democrazia e lo Stato di diritto. L’ha detto l'Amarapura-Ramanna Samagri Maha Sangha Sabhawa il 12 ottobre a Colombo.

Rilasciando una dichiarazione, i ven. Pallekande Rathnasara Thero dello Sri Lanka Amarapura Maha Sangha Sabha e il ven. Aththanagane Sasana Rathana Thero dello Sri Lanka Ramanna Maha Nikaya hanno anche affermato che l'emendamento proposto è regressivo e apre la strada a una società tribale sottosviluppata, che ostacolerà seriamente le caratteristiche progressiste della società umana come la libertà di pensiero e di azione.

“Attualmente la maggior parte dei Paesi del mondo ha basato i propri sistemi di governo sul principio democratico che i tre poteri dello Stato, ovvero legislativo, esecutivo e giudiziario, dovrebbero mantenere l'equilibrio mediante controlli e contrappesi l'uno sull'altro. Il 20mo emendamento proposto minaccia la democrazia minando il sistema di controlli ed equilibri". Ven. I prelati hanno detto nella dichiarazione.

Anche il National Christian Council, la Methodist Church of Sri Lanka, la Church of Ceylon, Salvation Army, Sri Lanka Baptist Sangamaya, Church of South India, Presbytery of Lanka, Christian Reformed Church, Assemblies of God of Ceylon e la Church of the Foursquare Gospel hanno chiesto al governo di conservare le disposizioni del 19mo emendamento che promuovono l'indipendenza delle istituzioni chiave e una governance responsabile.

“L'introduzione di un debole consiglio parlamentare in sostituzione del Consiglio costituzionale, l'abolizione della Commissione di controllo e della Commissione per gli appalti, le mosse per aumentare i poteri del presidente e la reintroduzione di disposizioni per consentire al legislatore di introdurre progetti di legge urgenti devono essere riconsiderato", hanno detto queste organizzazioni cristiane nella loro dichiarazione.

Anche il Christian Solidarity Movement (CSM) afferma che nessuno dei cristiani può essere d'accordo con l'emendamento suggerito dal governo in quanto è "Anti-Dio e anti-popolo". Il CSM ha anche preparato una video di 15 minuti in lingua singalese (il link: Ecumenical Prayer Service) da condividere sui social media per sensibilizzare le persone spiegando la profonda negatività dell’emendamento e per invitare a non approvare il 20mo emendamento.