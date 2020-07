I risultati di un esame condotto dal National Center for Disease Control tra il 27 giugno e il 10 luglio. Mercoledì scorso, il ministero della salute dell'India ha riportato un totale di 1,19 milioni di casi di coronavirus con quasi 29mila morti. Gli Stati di Maharashtra, Delhi e Tamil Nadu sono i più colpiti.

Delhi (AsiaNews/Agenzie) - Quasi un quarto delle persone a New Delhi ha avuto il coronavirus, secondo uno studio che ha messo in serio dubbio i numeri ufficiali sia nella megalopoli che in tutta l'India.

L'India la scorsa settimana è diventata il terzo Paese dopo gli Stati Uniti e il Brasile a raggiungere un milione di casi, ma molti esperti hanno a lungo affermato che con un basso numero di test, il dato reale potrebbe essere molto più alto.

Un sondaggio condotto dal National Center for Disease Control tra il 27 giugno e il 10 luglio ha mostrato che gli esami del sangue di 21.387 persone selezionate a caso hanno evidenziato che il 23,48% di loro aveva anticorpi IgG, che indicano una passata esposizione al virus.

Con una popolazione di oltre 20 milioni, i risultati pubblicati martedì 22 luglio dal Ministero federale della salute suggeriscono che 4,7 milioni di persone hanno avuto il virus, quasi 40 volte il conteggio ufficiale di 125mila. Pur lodando le restrizioni del governo che hanno limitato la diffusione del virus, il Ministero ha affermato che lo studio "indica che un gran numero di persone infette rimane asintomatico". E, ha riferito a una conferenza stampa Sujeet Kumar Singh, capo del National Centre for Disease Control, oltre il 75% è ancora vulnerabile, compresi quelli a rischio più elevato,

Il governo di Modi ha imposto uno dei lockdowns più rigorosi del mondo alla fine di marzo, ma negli ultimi mesi è stato costantemente allentato per ridurre il devastante impatto economico. Ma, indipendentemente dal governo federale, gli Stati, tra i quali Bangalore, Bihar, Bengala occidentale e parti del Kerala e Tamil Nadu, hanno inasprito le restrizioni man mano che il numero dei casi saliva,

Ora, però, i nuovi casi quotidiani stanno costantemente diminuendo. Martedì si sono registrate meno di mille nuove infezioni - la prima volta in 49 giorni - rispetto a un picco di quasi 4mila alla fine di giugno.