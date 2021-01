La Corea del Sud ha il tasso di fertilità più basso del mondo. E a causa delle conseguenze della pandemia di Covid-19, si teme che il numero di nascite nel nuovo anno diminuirà ulteriormente. Il mese scorso, il presidente Moon Jae-in ha lanciato diverse politiche volte ad affrontare il basso tasso di natalità, compresi gli incentivi in ​​denaro per le famiglie.

Seoul (AsiaNews/Agenzie) – La Corea del Sud vede per la prima volta la riduzione della sua popolazione, con una tendenza che potrebbe peggiorare a causa dell’epidemia di Covid-19, con effetti pesanti anche a livello economico.

Il Paese aveva 20.838 persone in meno alla fine del 2020 rispetto a un anno prima, secondo gli ultimi dati del censimento del Ministero dell'interno e della sicurezza. I dati mostrano che le nascite sono diminuite del 10,65% su base annua, con 275.815 registrate nel 2020, mentre le morti sono aumentate del 3,1% e sono state 307.764. La popolazione della Corea del Sud si attesta ora a poco meno di 51,83 milioni. Le proiezioni ufficiali avevano fissato il numero medio di nascite in Corea del Sud tra il 2020 e il 2025 a 297.000, ma le nascite effettive dello scorso anno sono state inferiori di oltre 20.000.

La Corea del Sud ha il tasso di fertilità più basso di qualsiasi altro Paese al mondo, ha raggiunto un minimo di 0,84 nel terzo trimestre dello scorso anno, ben lontano da quel 2,1 che secondo le Nazioni unite è necessario per bilanciare efficacemente il tasso di mortalità di un Paese.

Il ministero ha affermato in una dichiarazione che era la prima volta che "il numero di neonati non è riuscito a compensare il numero di morti" da quando il paese ha iniziato a raccogliere dati sulla popolazione, dopo la fine della guerra di Corea nel 1953.

"Questo è peggio del previsto", ha detto Choi Jin-ho, professore di sociologia presso l'Università Anjou di Suwon, a sud di Seoul. "E a causa delle conseguenze della pandemia di Covid-19, si teme che il numero di nascite nel nuovo anno diminuirà ulteriormente".

Choi sostiene che nell'ultimo anno l'aumento della disoccupazione, la crescita del costo degli alloggi e altri oneri finanziari associati all'avere figli stanno dissuadendo molti giovani dallo sposarsi e iniziare una famiglia. Molte aziende di piccole e medie dimensioni non danno il congedo parentale ai propri dipendenti e le donne vedono la loro carriera interrotta se rimangono incinte. In queste circostanze, molte donne scelgono di evitare di avere figli.

In un editoriale, il quotidiano in lingua inglese Korea JoongAng Daily ha invitato il governo della Corea del Sud a "cambiare radicalmente il nostro ambiente sociale e la struttura che scoraggia le coppie dall'avere figli". "La diminuzione della popolazione porta a una mancanza critica di vitalità economica e crescita potenziale", ha affermato.

Il declino della popolazione mette a dura prova un Paese. Oltre all'aumento della pressione sulla spesa pubblica con l'aumento della domanda di sistemi sanitari e pensioni, un calo della popolazione giovanile porta anche a carenze di manodopera che hanno un impatto diretto sull'economia.

Le politiche occupazionali della Corea del Sud non sono favorevoli alle donne che vogliono avere figli In gran parte, è perché in Corea del Sud le donne lottano per raggiungere un equilibrio tra il lavoro e le altre esigenze della vita.

L'impennata dei prezzi degli immobili è un altro grosso problema. La sig.ra Kim sottolinea che il rapido aumento dei prezzi degli immobili scoraggia anche le giovani coppie. "Per avere figli, devi avere una casa tua. Ma in Corea questo è diventato un sogno impossibile". Inoltre, non è convinta degli incentivi offerti dal governo. "È costoso crescere un figlio. Il governo che fornisce un paio di centomila won in più non risolverà i nostri problemi".

Il mese scorso, il presidente Moon Jae-in ha lanciato diverse politiche volte ad affrontare il basso tasso di natalità, compresi gli incentivi in ​​denaro per le famiglie. Secondo lo schema, dal 2022, ogni bambino nato riceverà un bonus in contanti di 2 milioni di won (circa 1500 euro) per coprire le spese prenatali, oltre a un pagamento mensile di 300.000 won (circa 225 euro) fino a quando il bambino compie un anno. L'incentivo aumenterà a 500.000 won (circa 375 euro) ogni mese dal 2025. Si stima che 185 trilioni di won (171 miliardi di dollari) siano stati spesi negli ultimi 14 anni dalle successive amministrazioni di Seoul per incentivi volti ad aumentare le nuove nascite.

La Chiesa cattolica sudcoreana, che ha visto una significativa crescita dei suoi fedeli, è impegnata in un’opera di educazione familiare.