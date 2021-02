di Melani Manel Perera

Colombo (Asia News) - "Ho una grande spinta a godere del dono che Dio mi ha fatto e aiutare i bisognosi, usando quel talento. Ho riconosciuto questo dono durante la prima ondata di COVID-19 l'anno scorso". Ayona Chamini condivide con AsiaNews i suoi sentimenti.

È una donna ottimista per la vita che ha ricevuto da Dio. "Assolutamente sono benedetta dal nostro buon Dio per avere tutti questi doni, che mi sto godendo ora, come i miei genitori, mio fratello, poi la mia vita matrimoniale, mio ​​marito e mio figlio, i parenti, i miei amici".

Ayona è una giovane madre cattolica di 32 anni, ha un figlio di sette anni. Risiede a Kagalle nella diocesi di Rathnapura. Ma il suo luogo natale è Maravilla a Wennappuwa nella provincia nord-occidentale. Ha studiato fino al livello avanzato in materie artistiche al Newstead Girls 'College di Negombo. Subito dopo aver terminato gli studi scolastici, ha seguito un corso per il diploma in lingua inglese ed è stata insegnante primaria al JMC College International di Negombo. Ha insegnato danza e storia insieme ad altre materie nelle classi primarie.

Ayona, madre di Divone Dulsen che studia alla Kegalle Viddayalaya in terza elementare, ha ricevuto una grande opportunità per scoprire i talenti donateli da Dio durante la chiusura della scuola a causa della pandemia. "L'anno scorso, quando abbiamo dovuto affrontare la pandemia di COVID-19, ho avuto la possibilità di stare a casa tutto il giorno perché mio figlio non andava a scuola. Ho avuto più tempo per pensare a me stesso, per fare molti lavori domestici, per le mie preghiere. Così mi sono presa del tempo per ripensare ai miei talenti ... quali sono le mie capacità? Quello che mi è stato dato dal nostro Signore". "Fin dai tempi della scuola – dice ancora Ayona - ho amato molto l'ambiente. Amo alberi e fiori. Ma quell'interesse era dentro di me e non veniva fuori in nessun modo o anch'io non volevo praticarlo".

Ma lei ha detto "Finalmente, dopo diversi anni, è venuto fuori solo nell'ultimo anno. Mi ha fatto passare alla fotografia". "Grazie alla prima ondata di Covid-19, sfruttando il tempo libero che ho avuto, ho potuto capire quali sono i talenti che Dio mi aveva dato". "Mentre stavo parlando a Gesù, ho sentito una voce dentro di me che mi diceva di mostrare al mondo il bellissimo ambiente, le vite e i talenti di altre persone che Dio Padre ha dato al mondo. Con quella riflessione, io era determinato come volevo portare avanti il messaggio o l'idea che Gesù mi aveva dato".

"In quel momento, ho ringraziato Gesù e quando ho preso il mio cellulare e ho guardato giù dal piano di sopra, ho visto un bellissimo albero di ibisco (Hibiscus rosa-sinensis) con fiori rossi. E' stata la mia prima foto". Da allora, ho scattato foto di ambiente, come alberi, fiori e piccoli animali e le ho messe sul mio FB e un gruppo chiama 'Still life photography' https://www.facebook.com/groups/143559183860101/?ref=share Ricevo molti feedback ... Sono molto felice quando gli altri apprezzano le mie capacità. E dico grazie a Gesù per aver risvegliato la mia capacità. "Ho imparato a scattare foto con i telefoni cellulari, a modificarle, ecc. Su Internet inoltre, mi sono unita ad alcuni gruppi che parlano di immagini e ho imparato anche da loro".

Quando si parla di fotografia, la maggior parte delle persone è abituata a pensare a grandi fotocamere, grandi immagini, ma quando si pensa alla storia di Ayona, ha dimostrato che non solo una grande fotocamera ci dà buone foto, ma anche una piccola fotocamera può dare buone immagini. "Sì, per questo dobbiamo avere un buon occhio e la pazienza di scattare foto belle e significative. Da grandi fotocamere, si possono fare lavori molto profondi e ponderosi", ha aggiunto. Inoltre, ha detto che "sono felice di dire che continuo a scattare foto con il mio telefono. È un Samsung A 10 con un pixel da 13 mega. E ho già venduto alcune foto anche a stranieri. La mia prima foto è stata acquistata da un dottore tedesco e mi ha pagato 50 dollari. Recentemente ho venduto due foto a 65 dollari. Sono davvero felice di questa benedizione".

"Sono rimasto sbalordita che il dottore avesse apprezzato così tanto la mia foto e mi abbia pagato così tanto. Perché non ero né un fotografo né un addetto ai media. Ho solo seguito il mio pensiero. Ho solo ascoltato la voce di Gesù. Ho ricevuto incredibile risposte e una grande ricompensa per il mio talento. Ringrazio Gesù mille volte per questo". Ayona ha iniziato a fotografare anche prodotti alimentari e spera di scattare più immagini sul cibo e di comporre un opuscolo con le ricette. "E’ un sogno, tuttavia, devi pensarlo e pianificarlo correttamente". Ma ha aggiunto: "il mio sogno più grande è sviluppare le mie capacità, fare clic su cose e vite più significative e belle e venderle e aiutare i poveri, coloro che hanno bisogno di aiuto finanziario per studiare e vivere (persone che non hanno cibo). "Ho cominciato quando ho ricevuto il mio primo reddito vendendo la mia prima foto per 50 dollari. Ho aiutato un uomo molto anziano nella mia città, ho anche aiutato un'altra coppia di anziani che vive con molti problemi. In questo modo, posso aiutare molti, grazie ai miei guadagni". "La considero come una chiamata che ho ricevuto dal Signore. Quindi cerco molte più possibilità (vendere foto e aiutare gli altri) per adempiere a quella chiamata del Dio", ha concluso Ayona Chamini, commentando con gioia i doni che ha ricevuto dal buon Dio.