di Melani Manel Perera

Colombo (Asia News) - Diverse organizzazioni che lavorano a stretto contatto con i lavoratori della Free Trade Zone (FTZ) e Manpower hanno esaminato gli effetti della pandemia nella zona. Proprietari di fabbriche / datori di lavoro hanno scritto al governo con la richiesta fondamentale di "affrontare questa pericolosa epidemia in modo appropriato".

Le organizzazioni: Dabindu Collective -Katunayake, Revolutionary Existence for Human Development (RED) - Katunayake, Sramabimani Kendraya - Seeduwa e StandUp Movement Lanka -Karunayake hanno scritto al Ministro del lavoro Nimal Siripala De Silva con copia al Labour Minister-Nimal Siripala De Silva con copie al Ministry of Health, Nutrition and Indigenous Medicine, Minister, Pavithradevi Wanniarachchi , Primary Health Care, Epidemics and COVID Disease Control, State Minister, Dr. Sudarshini Fernandopulle, Presidential Task Force for National Deployment and Vaccination Plan for COVID-19, Chair, Lalith Weeratunga, National Operation Centre for Prevention of COVID-19 Outbreak (NOCPCO), Head, General Shavendra Silva , National Labour Advisory Council (NLAC), Additional Secretary, B. Vasanthan, Board of Investments (BOI), Director - Industrial Relations (Legal), Himali Urugodawatte , Joint Apparel Association Forum Sri Lanka (JAAFSL), Chairman, A. Sukumaran and Labour Department, Commissioner General, B.K. Prabath Chandrakeerthi.

Hanno principalmente evidenziato che il vaccino è necessario per tutti i lavoratori della FTZ e della catena di fornitura dell'abbigliamento sia nella provincia occidentale che nel resto del Paese. Ciò dovrebbe includere sia i dipendenti regolari che i dipendenti delle agenzie Manpower. Vanno istituiti centri di vaccinazione presso strutture sanitarie vicino alle zone e agli ingressi delle diverse zone di libero scambio (FTZ), con l'obiettivo di vaccinare tutti i lavoratori entro un periodo di due settimane.

Mettere in atto un programma di test virale sistematico in tutte le fabbriche e adottare immediatamente misure per rintracciare, isolare e trasferire i lavoratori che risultano positivi e i loro primi contatti ai centri di quarantena. I lavoratori dovrebbero essere informati quotidianamente della situazione di infezione da COVID-19 nei rispettivi stabilimenti.

Vanno forniti alloggi all'interno di ciascuna fabbrica o Zona, esclusivamente per i lavoratori della FTZ (compresi i lavoratori Manpower), in modo che non ci siano ritardi nel trasporto dei lavoratori dai dormitori ai centri di quarantena, citando la mancanza di spazio. I proprietari delle fabbriche devono assumersi molte più responsabilità per proteggere i propri lavoratori. Per quei lavoratori ai quali le fabbriche non sono in grado di fornire alloggi dedicati, assicurarsi che le misure di sicurezza pratiche siano supportate nelle case in affitto. Quei luoghi in cui convivono lavoratori di diverse fabbriche devono essere forniti di strutture adeguate per mantenere le precauzioni di sicurezza per il COVID-19.

I lavoratori che sono costretti ai centri di quarantena o all'autoisolamento a causa dell'esposizione all'infezione da COVID-19 sul posto di lavoro, mentre si recano al lavoro o presso il loro alloggio, devono ricevere la retribuzione intera per i giorni di quarantena e nessuna riduzione del bonus di presenza e altri incentivi correlati.

Eventuali spese relative alla quarantena devono essere rimborsate ai lavoratori dai proprietari delle fabbriche. Se una fabbrica o parte della fabbrica viene chiusa a causa dell'elevata presenza di COVID-19, i lavoratori devono essere pagati per intero per il mese e tutti i lavoratori Manpower che sono stati segnati per il mese devono essere adeguatamente compensati. I lavoratori che sono in quarantena non dovrebbero essere soggetti a "congedo non retribuito". I lavoratori che sono considerati a rischio a causa delle loro condizioni, non dovrebbero essere costretti a recarsi al lavoro durante il periodo. Ciò può includere, ad esempio, donne incinte, lavoratori con diabete o un'altra malattia non contagiosa che può aumentare il rischio di malattie gravi. Dovrebbero essere pagati per intero durante il periodo.

Rs. 5.000 (circa 21 euro) mensili di aiuti dovrebbero essere distribuiti a tutti i lavoratori, a partire dai disoccupati e lavoratori non permanenti Manpower. Grama Sevakas (ufficiale del villaggio) deve ricevere chiare istruzioni di non limitare l'assistenza alle liste di registrazione elettorale, poiché i lavoratori non sono inclusi in queste liste.

Assicurarsi che tutte le fabbriche rispettino rigorosamente le linee guida sulla salute e la sicurezza, come il controllo regolare della temperatura dei lavoratori, che l'area di lavoro e la disposizione dei macchinari mantengano le distanze raccomandate tra i lavoratori, che siano eseguite la regolare sanificazione di macchine, superfici e materie prime, che vengano forniti dispositivi individuali di sicurezza a tutti i lavoratori, che si lavino le mani regolarmente ecc.

Garantire che il PHI (ispettore della sanità pubblica), i funzionari del lavoro e gli ufficiali del Consiglio di investimento monitorino regolarmente l'aderenza ai test PCR sistematici, alle misure di sicurezza e ai piani di remunerazione sopra raccomandati.

Mettere in atto comitati sanitari in ogni fabbrica che abbiano un'adeguata rappresentanza dei lavoratori. Istituire immediatamente un Management Forum COVID-19 in ciascuna zona, composto da rappresentanti del produttore, rappresentanti dei lavoratori, un rappresentante PHI/autorità sanitaria, un rappresentante del Dipartimento del lavoro e un rappresentante del Consiglio di investimento che conduca riunioni online quotidiane per raccogliere, discutere e trattare questioni preoccupanti per la salute dei lavoratori.

Convocare un forum online settimanale multilaterale tra il Dipartimento del lavoro, i funzionari del Consiglio di investimento, il Joint Apparel Association Forum (JAAF), i rappresentanti dei lavoratori e le organizzazioni femminili che lavorano nella Zona, per sollevare, discutere e affrontare i problemi dei lavoratori che sorgono durante il periodo.

Mettere in atto una linea diretta sanitaria speciale che i lavoratori possono chiamare per informazioni e consulenza in merito alle misure di risposta a infezione da COVID-19.

Infine, citano anche Marchi/Acquirenti; gli acquirenti dovrebbero pagare un premio per la produzione durante i periodi di blocco/limitazioni. Il beneficio di questo premio dovrebbe raggiungere direttamente i lavoratori.

Parlando con Asia News, i Conveners of Dabindu Collective, Revolutionary Existence for Human Development (RED) e StandUp Movement Lanka Chamila Thushari, Chandra Devanarayana e Ashila Dandeniya hanno affermato che "senza ulteriori indugi, è responsabilità delle autorità fornire la massima assistenza possibile ai lavoratori FTZ, poiché i dipendenti FTZ sono una parte importante della forza lavoro che contribuisce immensamente al rafforzamento economico di questo Paese". "Contribuire al loro benessere e alla loro sicurezza non è affatto vano".