La lucertola gigante conosciuta con il suo nome indonesiano "Komodo" (drago) è una parola ampiamente nota che indica due piccole isole indonesiane: le isole Rinca e Komodo nella provincia di Nusa Tenggara orientale (NTT).

La posizione è lontana da Flores e ci vogliono almeno tre ore di viaggio in barca dalla destinazione turistica emergente del mondo: Labuan Bajo. Labuan Bajo è diventato il nuovo luogo turistico emergente indonesiano preferito dopo Bali, Raja Ampat nella Papua occidentale, il lago Toba nel nord di Sumatra, Lombok nella Nusa Tenggara occidentale e Sumba nel NTT.

Tuttavia, il "Jurassic Park" di Komodo sta ora emergendo per diventare uno spot nazionale e internazionale in questi ultimi giorni. Semplicemente perché l'amministrazione indonesiana - sia a livello locale della provincia NTT che del governo centrale a Jakarta - ha l'ambizione di "rinnovare" tutte le strutture originarie per renderle apparentemente più "moderne".

L'obiettivo principale di questo progetto di ristrutturazione del sito è rendere questo luogo straordinario in grado di essere pubblicizzato come un luogo turistico di destinazione premium. L'idea che ha suscitato polemiche tra i residenti locali e gli appassionati del turismo indonesiano che non saranno mai in grado di raggiungere queste isole esotiche in quanto non possono permettersi di pagare la tassa di qualche decina di dollari.

Altri inviano messaggi contro questa modernizzazione che danneggerà il sito naturale dell'ambiente di Komodo. Le macchine potrebbero anche mettere in pericolo l'ambiente adatto a questi animali esotici che possono essere trovati solo nelle isole Rinca e Komodo.

La costruzione iniziale del sito è già stata avviata e la costruzione del progetto viene eseguita demolendo le strutture già esistenti e allo stesso tempo iniziando a erigere pilastri in cemento per le nuove strutture.

Chiuso per almeno un anno

Questo progetto di ristrutturazione del sito ha chiuso tutti i siti e le attività turistiche nel Loh Buaya Resort dell'isola di Rinca.

"Questa chiusura durerà effettivamente dal 26 ottobre al 30 giugno 2021", afferma Lukita Awang, capo del National Komodo Park, indicando che il progetto principale del sito includerà la creazione di un molo per navi, un centro di informazioni turistiche, bungalow ranger e un servizio di guide.

Il progetto di costruzione del sito è realizzato dal Ministero per l'edilizia abitativa e i lavori generali di Jakarta in collaborazione con il Ministero dell'ambiente.

Il ministro dell'edilizia abitativa e dei lavori pubblici Basuki Hadimuljono ha negato le contestazioni e che un progetto di questo tipo metterà in pericolo l'esistenza dei komodo. Questo enorme progetto, spiega il ministro, fornirà tra l'altro un accesso stradale, un sistema di gestione dei rifiuti, l’approvvigionamento di acqua pulita e servizi igienici e includerà anche un rinnovamento del complesso residenziale e della infrastruttura socio-economica.

Questo progetto, ha confermato il ministro Hadimuljono, viene eseguito con il principio di cautela e prudenza per mettere in sicurezza il sito originario del Parco nazionale di Komodo.

Il parco è stato ufficialmente incluso dall'UNESCO nel patrimonio mondiale per il suo eccezionale valore universale.

Flores Labuan Bajo Tourism Authority Agency (BOPLBF) ha anche confermato che tutte le procedure sono eseguite con cautela e prudenza per garantire la vita dei komodo.

Queste lucertole giganti sembrano infastidite dal rumore della costruzione.

Il Parco nazionale di Komodo

Il Parco Nazionale di Komodo si trova al centro dell'arcipelago indonesiano, tra le isole di Sumbawa e Flores.

Istituito nel 1980, inizialmente lo scopo principale del parco era quello di conservare l'unico drago di Komodo (varanus komodoensis) e il suo habitat.

Tuttavia, negli anni, gli obiettivi per il parco si sono ampliati fino a tutelare la sua intera biodiversità, sia terrestre che marina.

Nel 1986, il parco è stato dichiarato Patrimonio dell'Umanità e Riserva dell'uomo e della biosfera dall'UNESCO, indicazioni entrambe dell'importanza biologica del parco.

Il Parco comprende tre isole principali: Komodo, Rinca e Padar, oltre a numerose isole minori che creano una superficie totale (marina e terrestre) di 1.817 chilometri quadrati (le estensioni proposte porterebbero la superficie totale fino a 2.321 chilometri quadrati).

Oltre ad essere la dimora del drago di Komodo, il parco offre rifugio a molte altre specie terrestri degne di nota, come il megapodio piediarancio, un ratto endemico e il cervo di Timor. Il parco comprende inoltre uno degli ambienti marini più ricchi tra cui barriere coralline, mangrovie, praterie di fanerogame, montagne sottomarine e baie semichiuse. Questi habitat ospitano più di mille specie di pesci, circa 260 specie di coralli e 70 specie di spugne. Dugongo, squali, mante, almeno 14 specie di balene, delfini e tartarughe marine hanno nel Parco Nazionale di Komodo la loro casa.

Le minacce alla biodiversità terrestre includono la crescente pressione sulla copertura forestale e sulle risorse idriche poiché la popolazione umana locale è aumentata dell'800% negli ultimi 60 anni.

Inoltre, la popolazione dei cervi di Timor, la fonte preferita di prede per il drago di Komodo in via di estinzione, è ancora oggetto di bracconaggio.

Le pratiche di pesca distruttive come la dinamite, il cianuro e la pesca con compressore minacciano gravemente le risorse marine del parco distruggendo sia l'habitat (barriere coralline) che la risorsa stessa (stock di pesci e invertebrati). Tali pratiche distruttive sono ridotte ma continue, principalmente da parte di pescatori immigrati.

Le fonti di inquinamento, che vanno dalle acque reflue grezze alle sostanze chimiche, sono in aumento e potrebbero rappresentare una grave minaccia in futuro.

Oggi, il PKA Balai Taman Nasional Komodo e PT. Putri Naga Komodo stanno lavorando insieme per proteggere le vaste risorse del Parco. Gli obiettivi sono proteggere la biodiversità del parco (sia marina che terrestre) e il patrimonio riproduttivo di pesci commerciali per il rifornimento delle zone di pesca circostanti. La sfida principale è ridurre sia le minacce alle risorse che i conflitti tra attività incompatibili. Entrambe le parti hanno un impegno a lungo termine per proteggere la biodiversità marina del Parco nazionale di Komodo.

Popolazione di Komodo e area del progetto

Il Parco comprende diverse minuscole isole, le più famose delle quali sono Rinca e Komodo, non lontane l'una dall'altra. Entrambi sono l'ambiente di vita del drago.

L'isola di Komodo è principalmente occupata dalla foresta pluviale.

L'isola di Rinca è principalmente una savana, ove vivono circa 1.300 draghi di Komodo. E’ la preferita dagli appassionati di fotografia. Si prevede che Komodo di Rinca saranno molto più aggressivo con i visitatori a causa del riscaldamento del suo clima caldo con alberi meno grandi.

Gli animali sono anche meno rari nell'isola di Rinca rispetto all'isola di Komodo.

Loh Buaya Resort si trova sull'Isola di Rinca.

Dati recenti del numero di Komodo:

2018: 2.897.

2019: 3.022

L'area di Loh Buaya Hill copre 500 ettari ed è solo il 2,5% dell'intero territorio dell'isola di Rinca, di 20mila ettari.

Il territorio del Parco Nazionale di Komodo copre 173mila ettari per il 33,76% terrestre e per il 66,24% acquatico.

Un funzionario locale spiega che dell’area totale del Parco nazionale di Komodo, il progetto del sito coprirà solo lo 0,4% del valore di 824 ettari per il turismo terrestre e lo 0,95% di 1.584 ettari per il turismo marittimo.

Il Parco Nazionale di Komodo ha guadagnato la sua reputazione internazionale grazie ai seguenti eventi:

1977: sito della biosfera mondiale.

1991: Patrimonio mondiale

Il drago di Komodo o monitor di Komodo è la lucertola più grande e più pesante del mondo. I fossili indicano che ha origini risalenti a milioni di anni fa.

Uno studio recente ha scoperto che la lucertola potrebbe essersi evoluta in Australia, ma oggi l'animale può essere trovato in natura solo nelle isole Rinca e Komodo nella provincia di NTT, motivo di orgoglio per la gente del posto che vive al loro fianco.

