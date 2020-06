Il missionario Maryknoll ha dedicato il suo impegno a far maturare la comunicazione fra le Chiese dell’Asia. E’ stato anche membro del Pontificio consiglio per le comunicazioni sociali.

Hong Kong (AsiaNews) – P. Robert Astorino, missionario Maryknoll e fondatore di Uca News, agenzia missionaria per l’Asia, è morto ieri negli Stati Uniti. Aveva 77 anni.

Per 30 anni ha guidato l’agenzia rendendola uno strumento di comunicazione per le Chiese dell’Asia. Per molti anni, negli anni ’90, Uca News e AsiaNews hanno collaborato insieme ad Hong Kong.

P. Astorino è nato a New York nel 1943. Nel 1970 è stato ordinato sacerdote nell’istituto missionario dei Maryknoll ed è stato destinato ad Hong Kong l’anno seguente, dove ha lavorato con i giovani, figli dei rifugiati provenienti dalla Cina.

Lavorando poi nel mondo della comunicazione, nel 1979 ha lanciato l’agenzia Uca News, convinto che le Chiese dell’Asia devono comunicare al mondo attraverso giornalisti asiatici, con edizioni in diverse lingue del continente. Uca News è giunta ad avere 14 uffici in 22 nazioni asiatiche.

Per molto tempo Uca News è stata una fonte autorevole di informazioni e uno strumento per addestrare al giornalismo professionista molti giovani, non solo asiatici. P. Astorino è stato anche fra i sostenitori della East Asia Catholic Press Association, con seminari annuali a cui partecipavano giornalisti cattolici da molti Paesi asiatici, per aumentare la professionalità e la missionarietà dell’informazione nei media cattolici. Verso la fine degli anni ’90, l’ufficio centrale dell’agenzia si è spostato a Bangkok.

Nel 1998, p. Astorino è stato nominato membro del Pontificio consiglio per le comunicazioni sociali.

Dopo 30 anni, l’agenzia è passata nelle mani dei gesuiti e il successore di p. Astorino è ora p. Michael Kelly.

Foto: Ucanews