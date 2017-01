Manila (AsiaNews) – “Al giorno d’oggi le persone sono sole e sommerse da gadget tecnologici, non c’è nessuno su cui contare. La Divina Misericordia ci dice che qualunque cosa facciamo, ovunque ci troviamo, Dio ci ama… Siamo amati” è il commento del vescovo ausiliario di Manila Broderick Pabillo al margine del Congresso Apostolico mondiale sulla Misericordia. Quello di questi giorni è il quarto Congresso Apostolico mondiale (Wacom) e si tiene nella capitale delle Filippine. L’evento, dalla durata di cinque giorni (16 - 20 gennaio), ha lo scopo di riflettere sui temi di misericordia, compassione e sull’importanza della vita umana Tali temi assumono grande importanza a confronto con il duro scenario di guerra contro la droga operata dal governo filippino e che fino ad oggi ha mietuto più di 6000 vittime. “Ci sono omicidi – racconta p. Prospero Tenorio, segretario generale del Congresso – ovvero l’assenza di pace, ma questa è una situazione molto importante entro la quale, tramite la nostra fede, non dovremmo permettere alle paure di sopraffarci, dovremmo invece aprire le porte dell’amore e della devozione a Dio. Questo è il momento opportuno per mostrare il nostro amore verso l’ultimo dei nostri fratelli, i poveri, chi è nel bisogno e chi sceglie la strada sbagliata così da dargli il modo di rendersi conto della bellezza della vita”. Hanno preso parte al Congresso circa 5000 delegati provenienti da 40 Paesi fra i quali Filippine, Malaysia, Indonesia, Francia, Austria, Stati Uniti, Papua Nuova Guinea e Fiji. Papa Francesco, che non potrà essere presente al Congresso ha nominato come suo inviato speciale l’arcivescovo di Lione Philippe Barbarin. L’inaugurazione è avvenuta lunedì 16 gennaio nella Cattedrale dedicata a Nostra Signora dell’immacolata Concezione in Intramuros. Il primo Wacom si è tenuto a Roma nel 2008 mentre il secondo, nel 2011, ha avuto luogo in Polonia. Ad entrambi hanno partecipato circa 3000 persone. Il terzo si è tenuto a Bogotà nel 2014 e vi hanno preso parte circa 2000 fedeli.