Shanghai (AsiaNews/Agenzie) – Nella Giornata dei singles (11 novembre, una data con tanti “uno”), il gruppo Alibaba è riuscito a vendere online 30,8 miliardi di dollari (più di 213 miliardi di yuan) di oggetti dalle scarpe, ai computer, ai telefonini, agli abiti.

Rispetto allo scorso anno, le vendite sono cresciute del 27%, anche se è l’incremento più basso nella storia della Giornata.

Inventata da Jack Ma, fondatore del gruppo, la Giornata dei singles è un suggerimento a comprare e regalarsi qualcosa, in competizione con la festa di san Valentino, in cui si fa regalo a qualcun altro. Dall’anno scorso l’evento è stato ampliato anche nel mondo occidentale.

Essa è divenuta il più grande evento di vendita on-line al mondo. Le vendite e i risultati sono diffuse anche via tivu, in uno spettacolo di gala sontuoso. Quest’anno vi hanno partecipato la cantante Maria Carey e il Cinque du Soleil.

I più grandi consumatori sono stati a Shanghai, dove si svolgeva anche lo spettacolo, seguiti da Pechino, Hangzhou e Guangzhou.

La frenesia nelle spese on line è segno dello sviluppo economico della Cina negli ultimi 20 anni, passata da un Pil per persona di 800 dollari nel 1999 a 9mila dollari attuali. Essa è anche un segno del grande mercato cinese. Secondo Joe Tsai, vice-presidente dell’Alibaba, al presente in Cina vi sono circa 300 milioni di consumatori della classe media; fra 10-15 anni essi raddoppieranno, mantenendo alti i consumi.

Quello di quest’anno è forse l’ultima vendita a cui partecipa Jack Ma, che lo scorso settembre ha deciso di lasciare la presidenza della compagnia per dedicarsi alla beneficenza.