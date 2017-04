Seoul (AsiaNews/Agenzie) – In occasione dei festeggiamenti per l’ 85mo anniversario della fondazione dell’Esercito del popolo coreano (Kpa), la Corea del Nord fa di nuovo sfoggio della sua retorica bellicosa contro gli Stati Uniti. In un clima di tensione per i suoi programmi nucleari e missilistici, Pyongyang ha dichiarato che Washington dovrà scegliere tra la resa politica e quella militare, mostrando la sua prontezza a contrastare il possibile attacco preventivo americano. “Qualora gli Stati Uniti e i guerrafondai andassero fuori controllo lanciando un attacco preventivo, metteremo in scena la più brutale punizione di un attacco preventivo in cielo e in terra, nonché in mare e sotto il mare, senza alcun avviso o preavviso”, ha dichiarato il Rodong Sinmun, portavoce del Partito. Nel frattempo, Corea del Sud e Stati Uniti monitorano la possibilità che Pyongyang possa condurre un sesto test nucleare o il lancio di un missile balistico in occasione della ricorrenza. Il ministro per l’unificazione di Seoul ha affermato che la Corea del Nord non sembra avere organizzato eventi importanti per l’anniversario, nonostante la sua retorica di guerra. Secondo una fonte di governo del Sud, anziché una provocazione di alto profilo, Pyongyang ha condotto la sua più grande esercitazione militare vicino alla città orientale di Wonsan. Le tensioni continuano ad essere elevate mentre la flotta d’assalto della marina militare americana, inclusa la portaerei Carl Vinson, dovrebbe giungere nelle acque della penisola coreana questo fine settimana. Secondo fonti militari di Seoul, la flotta Usa dovrebbe prender parte alle esercitazioni militari congiunte con la Marina militare sudcoreana al largo della costa orientale del Paese. I media della Corea del Nord hanno avvertito che i suoi militari sono pronti a “affondare” il vettore “con un solo colpo”, se necessario. La Cina ha richiamato più volte alla calma, con il presidente Xi Jinping che ha parlato ieri al telefono con Donald Trump. Il leader cinese ha invitato tutte le parti a “mettere un freno ed evitare azioni che aumentino le tensioni”.