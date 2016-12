Hanoi (AsiaNews) – La Chiesa vietnamita ha riservato il periodo di Avvento alla cura degli ultimi, dei poveri e dei disabili. A dare l’esempio è stato il rappresentante pontificio non residente in Vietnam, mons. Leopoldo Girelli, che nei giorni scorsi ha visitato i malati in 10 diocesi dell’arcidiocesi di Hanoi (nord del Paese). La prima meta del vescovo è stato l’ospedale Eye della capitale, dove ha incontrato i pazienti del reparto di chirurgia, incoraggiandoli e pregando il rosario con loro. Mons. Girelli e p. Bruno Phạm Bá Quế, direttore di Caritas Hanoi, hanno poi regalato una serie di carrozzine a persone disabili delle province di Nam Định e Hà Nam. Il rappresentante pontificio si è congratulato con la Caritas per la collaborazione con altre realtà assistenziali del Vietnam, come la Croce rossa del distretto di Ý Yên, i monaci buddisti di Thích Thanh Mạch e l’Associazione delle sedie a rotelle dei vietnamiti residenti negli Stati Uniti. A conclusione del viaggio mons. Girelli, accompagnato dai fedeli della Congregazione di Diem Tim, ha raggiunto alcune comunità di persone senzatetto e di poveri che vivono sulle sponde del Sông Hồng (Fiume Rosso) di Hanoi. Il 17 dicembre scorso mons. Joseph Ngô Quang Kiệt, arcivescovo emerito di Hanoi, ha fatto visita alla parrocchia di Đông Yên (provincia di Hà Tĩnh, nel centro del Paese, la più colpita dal disastro ambientale del Formosa Group). Il presule ha distribuito doni ai pescatori locali che hanno perso il lavoro e vivono in condizioni precarie. Mons. Ngô Quang Kiệt è stato accompagnato da alcuni religiosi del monastero di Châu Sơn e dalle suore della congregazione di San Paolo della diocesi di Ninh Bình. Un gruppo di medici statunitensi ha portato medicine e coperte, fornendo visite mediche gratuite agli abitanti. Mons. Joseph Ngô Quang Kiệt ha poi celebrato la messa nella chiesa della parrocchia, cui hanno partecipato 200 fedeli. L’arcivescovo ha detto: “La parrocchia di Đông Yên ha passato innumerevoli anni difficili, ma ora sono sicuro che state sperimentando l’amore di Gesù per noi. Dio può fare tutto, anche quello che non riusciamo ad immaginare. Pensiamo di essere perduti, ma ora abbiamo una nuova chiesa nel periodo natalizio. Abbiamo Dio e la vergine Maria che sono sempre al nostro fianco. Oggi siamo felici e in pace. Dio ha bisogno della collaborazione umana”. Seguendo l’esempio di mons. Girelli e dell’arcivescovo emerito di Hanoi, molti studenti cattolici si sono attivati per organizzare attività caritative durante l’Avvento. Il 17 dicembre la comunità di San Paolo della parrocchia di Hiệp Đức (centro del Paese), insieme a 200 ragazzi volontari, ha portato doni, sacchi di riso, scatoloni con noodles pronti da mangiare, olio da cottura, zucchero e dolci a centinaia di persone povere e disabili. Questi, raccontano gli studenti ad AsiaNews, “sono i nostri doni di Natale. Per tutto l’anno abbiamo creato prodotti artigianali e fiori, che abbiamo venduto per ricavare fondi. Con i soldi raccolti abbiamo comprato i beni di prima necessità per i poveri, cattolici e non”.