di Ngoc Lan

Hanoi (AsiaNews). Papa Francesco ha nominato sabato p. Joseph Do Quang Khang come vescovo coadiutore della diocese di Bắc Ninh, nel nord del Vietnam. Attualmente era il vice-rettore del seminario maggiore di San Giuseppe a Ho Chi Minh City, nel nord del Vietnam. Come vescovo coadiutore affiancherà il gesuita Cosme Hoàng Văn Ðạt, 74 anni, alla guida della diocesi.

Il nuovo vescovo è nato il 7 novembre 1965 nel distretto di Thủ Đức a Ho Chi Minh City. È l’ottavo figlio di una famiglia di dieci tra fratelli e sorelle; ha studiato al Collegio di Pedagogia di Hồ Chí Minh City e lavorato come insegnante nella sua città. Entrato in seminario nel 1993 è stato ordinato sacerdote il 30 giugno 1999 dal cardinale Jean Baptiste Phạm Minh Mẫn. Dopo essere stato vicario parrocchiale a Chợ Đũi ha svolto gli studi in teologia biblica prima all’Istituto cattolico di Tolosa in Francia e poi a Roma al Pontificio Istituto Biblico, dove ha conseguito la licenza in Sacra Scrittura.

Rientrato in Vietnam nel 2010 mons. Joseph Đỗ Quang Khang è stato docente di Sacra Scrittura e Greco biblico presso il Seminario maggiore di San Giuseppe nell’ex-Saigon, presso l’Istituto Cattolico del Vietnam e presso alcune congregazioni locali.

Nella provincia di Bắc Ninh, dove risiedono oltre 9 milioni di cittadini, la comunità cattolica è una piccola minoranza: i battezzati sono solo 140mila e rappresentano l’1,38 della popolazione. La diocesi può contare sul servizio di un centinaio di sacerdoti, che servono un totale di 77 chiese parrocchiali e 263 cappelle. Da questa regione del Vietnam molte giovani coppie sono costrette ad emigrare in città per cercare lavoro. Di conseguenza, nella maggior parte dei casi sono i nonni a crescerne i figli.

La nomina del vescovo coadiutore è stata accolta con gioia dai giovani cattolici della diocese Bắc Ninh: “Ringraziamo Dio - hanno dichiarato ad AsiaNews – per questo dono. Prima ancora del suo arrivo ciascuno di noi prega già per mons. Joseph Đỗ Quang Khang”.